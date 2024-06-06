Saltanatı 1 Gün Sürdü: Dilan Polat İddialarından Sonra Hakkında Soruşturma Açılan Bircan Bali Programı Bıraktı
Saltanatı 1 Gün Sürdü: Dilan Polat İddialarından Sonra Hakkında Soruşturma Açılan Bircan Bali Programı Bıraktı
Söylemezsem Olmaz masasına döner dönmez Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığını iddia ederek gündemde bomba etkisi yaratan Bircan Bali'nin saltanatı kısa sürdü. Hakkında soruşturma açılan ünlü sunucunu programı bıraktığını açıkladı.
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Uzun bir aradan sonra Söylemezsem Olmaz'a geri dönen Bircan Bali, döner dönmez Dilan Polat'ın cezaevinde değil evinde olduğunu iddia ederek sosyal medya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Bircan Bali'nin iddialarını Polatların avukatı Hüseyin Kaya ayrı...
Gazeteci Emrullah Erdinç ayrı yalanlamıştı. Dilan Polat’ın dışarıda olduğu haberini yalanlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianın sahibi Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.
Bu iddialardan sonra ünlü sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'ın yeni bölümüne katılmadı. Programa bağlanan Bali, "Hakkımda bir soruşturma olup olmadığını takip etmek üzere Anadolu Adliyesi’ne gidiyorum. Bu süreç sonuçlanana kadar kurumuma zarar vermemek adına yayında olmayacağım" açıklamasında bulundu.
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