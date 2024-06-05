Birbirlerine Girdiler: Dilan Polat'ın Avukatı Hüseyin Kaya Bircan Bali'ye 'Medya Artığı' Deyince Kıyamet Koptu

Bircan Bali'nin Dilan Polat'ın evinde olduğunu iddia ettiği programa ünlü fenomenin avukatı Hüseyin Kaya bağlandı. Kaya, bu iddiaların saçmalık olduğunu söyleyerek tüm iddiaları reddetti ve Bircan Bali'ye medya artığı dedi. Bircan Bali ise öfkeden deliye döndü.