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Birbirlerine Girdiler: Dilan Polat'ın Avukatı Hüseyin Kaya Bircan Bali'ye 'Medya Artığı' Deyince Kıyamet Koptu

Birbirlerine Girdiler: Dilan Polat'ın Avukatı Hüseyin Kaya Bircan Bali'ye 'Medya Artığı' Deyince Kıyamet Koptu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 22:16

Bircan Bali'nin Dilan Polat'ın evinde olduğunu iddia ettiği programa ünlü fenomenin avukatı Hüseyin Kaya bağlandı. Kaya, bu iddiaların saçmalık olduğunu söyleyerek tüm iddiaları reddetti ve Bircan Bali'ye medya artığı dedi. Bircan Bali ise öfkeden deliye döndü.

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Uzun süre sonra Söylemezsem Olmaz masasındaki koltuğuna geri dönen Bircan Bali, ayağının tozu ile Dilan Polat'ın cezaevinde değil iki aydır evinde olduğunu söyleyerek ortalığı bir hayli karıştırmıştı hatırlarsanız.

Uzun süre sonra Söylemezsem Olmaz masasındaki koltuğuna geri dönen Bircan Bali, ayağının tozu ile Dilan Polat'ın cezaevinde değil iki aydır evinde olduğunu söyleyerek ortalığı bir hayli karıştırmıştı hatırlarsanız.

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları net bir şekilde yalanladı. "Bu medya artıklarının uydurdukları şeylere cevap verecek zamanım yok benim" diyen Hüseyin Kaya Bircan Bali'yi bir hayli sinirlendirdi.

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları net bir şekilde yalanladı. "Bu medya artıklarının uydurdukları şeylere cevap verecek zamanım yok benim" diyen Hüseyin Kaya Bircan Bali'yi bir hayli sinirlendirdi.

Medya artığı ifadesini duyan Bircan Bali ise öfkeden deliye döndü ve "Siz dilekçe bile yazamıyorsunuz" diyerek Hüseyin Kaya'ya çok sert çıkıştı.

Medya artığı ifadesini duyan Bircan Bali ise öfkeden deliye döndü ve "Siz dilekçe bile yazamıyorsunuz" diyerek Hüseyin Kaya'ya çok sert çıkıştı.

İşte o anlar 👇🏻

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