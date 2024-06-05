Nesrin Cavadzade'nin İstek ve Kaprislerine Dayanamayan Ünlü Otomobil Markası Çareyi Yolları Ayırmakta Buldu

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, anlaşması olduğu ünlü otomobil markası ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun iş birliğinin sona erme nedeninin ise Cavadzade'nin istek ve kaprisleri olduğu söylendi.