Nesrin Cavadzade'nin İstek ve Kaprislerine Dayanamayan Ünlü Otomobil Markası Çareyi Yolları Ayırmakta Buldu
Nesrin Cavadzade'nin İstek ve Kaprislerine Dayanamayan Ünlü Otomobil Markası Çareyi Yolları Ayırmakta Buldu
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, anlaşması olduğu ünlü otomobil markası ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun iş birliğinin sona erme nedeninin ise Cavadzade'nin istek ve kaprisleri olduğu söylendi.
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Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen Nesrin Cavadzade güzelliği ve fiziğiyle en beğenilen oyunculardan bir tanesi. Ünlü isim aynı zamanda hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin de sık konuşulan isimlerinden biri.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çeken ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Ünlü bir otomobil markasının yüzü olan ünlü oyuncu marka ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre son reklam çekimi sırasında yapılan hazırlıkları beğenmeyen Cavadzade, memnuniyetsizliğini dile getirince ipler koptu.
Cavadzade'nin çekim ekibi ve marka yetkilileri ile yaşadığı problemler bitmek bilmeyince markanın sabrı taştı ve ünlü oyuncunun istek ve kaprisleri nedeniyle marka Cavadzade ile çalışmama kararı aldı.
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