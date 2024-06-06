Bülent Ersoy, Menajeri Haluk Şentürk’le İlgili İddialarda Bulunan Arto’ya Resmen Had Bildirdi!
Bülent Ersoy, Menajeri Haluk Şentürk’le İlgili İddialarda Bulunan Arto’ya Resmen Had Bildirdi!
Bülent Ersoy, menajeri Haluk Şentürk’le ilgili iddialarda bulunan Arto’ya canlı yayında ateş püskürdü.
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Söylemezsem Olmaz masasında şu sıralar her gün yeni bir kaos izliyoruz. Yağmur Çevik'in yerine gelen Bircan Bali'nin ilk gün bombasından sonra bugün 2 kişinin kaldığı Söylemezsem Olmaz masası yine çok gergindi.
Bugünün şanslı ismi ise Arto oldu! Canlı yayına bağlanan Bülent Ersoy, menajeri Haluk Şentürk’le ilgili iddialarda bulunan Arto’ya canlı yayında ateş püskürdü.
Arto'ya "Siz yalancısınız, benim sinirlerimi bozmayın ben ortalığı ayağa kaldırırım." diyen Ersoy'un sert çıkışı ve Arto'ya resmen had bildirmesi ise sosyal medyada gündem oldu! Bülent Ersoy'un çıkışı karşısında cevap bile veremeyen Arto'nun sessizliği ise dillere fena düştü!
İşte o anlar 👇🏻
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