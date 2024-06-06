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Ünlü Rapçi Ezhel'in Eski Sevgilisi Ecem Güvenciler'in Mastürbasyon İtirafı Olay Oldu!

Ünlü Rapçi Ezhel'in Eski Sevgilisi Ecem Güvenciler'in Mastürbasyon İtirafı Olay Oldu!

Ezhel
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 08:35

Ünlü rapçi Ezhel'in eski sevgilisi Ecem Güvenciler'in katıldığı bir programda mastürbasyon yapmayı nasıl öğrendiğini anlattığı anlar olay oldu!

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2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışması ile tanınan Ecem Güvenciler, bir dönem ünlü rapçi Ezhel ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışması ile tanınan Ecem Güvenciler, bir dönem ünlü rapçi Ezhel ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Güvenciler, bu kez de mastürbasyon itirafı ile gündeme geldi. Ecem Güvenciler'in mastürbasyon yapmayı nasıl öğrendiğini anlattığı anlar olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Güvenciler, bu kez de mastürbasyon itirafı ile gündeme geldi. Ecem Güvenciler'in mastürbasyon yapmayı nasıl öğrendiğini anlattığı anlar olay oldu.

İşte o anlar 👇🏻

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