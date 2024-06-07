Çağatay Ulusoy'un Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Like'laması "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti
Çağatay Ulusoy'un Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Like'laması "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti
40 yılda bir sosyal medya kullanmasıyla meşhur Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Duygu Sarışın'ın fotoğrafını beğenince takipçileri 'aşk yeniden mi doğuyor?' dedi.
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Şu sıralar Kübra ve Gaddar yapımları ile çok konuşulan Çağatay Ulusoy, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Ünlü oyuncu özellikle de aşk hayatı ile sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncunun Duygu Sarışın ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi de mutlaka duyanlarınız vardır. 7 sene boyunca dillere destan bir aşk yaşayan ünlü çift 2023 yılının başlarında ayrılmışlardı.
2024 yılının başında ise Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'ı yeniden takip ederek kafaları epey karıştırmıştı. Sarışın'ın Ulusoy'un takibine dönmesi ise hepimizi iyice düşündürtmüştü tabii.
Bu hamleden sonra iki taraf da barışmadıklarını ve hayatlarında kimse olmadıklarını söyleseler de Çağatay Ulusoy'un son hamlesi yine aşk iddialarını gündeme getirdi.
40 yılda bir sosyal medya kullanması ile meşhur olan Ulusoy, Duygu Sarışın'ın tatil pozlarını like'ladı. Tabii bunu gören sosyal medya kullanıcıları "yandı tüm ışıklar yeniden" demekten kendilerini alıkoyamadılar.
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