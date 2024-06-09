Sene Dolmadan Evlilik Geldi: Cannes'da Aldığı Ödülle Gururlandıran Merve Dizdar, Cihan Ayger'le Evlendi!
Sene Dolmadan Evlilik Geldi: Cannes'da Aldığı Ödülle Gururlandıran Merve Dizdar, Cihan Ayger'le Evlendi!
Cannes'da Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak göğsümüzü kabartan Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine gird!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Masumlar Apartmanı, Eltilerin Savaşı, Erşan Kuneri, Ömer gibi birçok başarılı projede yer alan ve yıldınızı her seferinde daha da çok parlatan güzel oyuncu Merve Dizdar'ı hepiniz tanıyorsunuzdur!
Zaten kendisini tanımamak çok da mümkün değil. Geçen seneye şöyle bir dönersek Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes'dan En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle dönmüş, hepimizi gururlandırmıştı kendisi hatırlarsanız!
Özel hayatıyla da sık sık konuşulan oyuncu, 2018 yılında önce ÇGHB 2, sonra da Güldür Güldür'le tanıdığımız Gürhan Altundaşar'la evlenmiş, 2021 yılında da boşanmıştı.
Boşanmanın üstünden çok sular aktı, Merve Dizdar'ın gönül kapıları da uzunca bir süre kapalı kaldı. Fakat tam 10 ay önce, ismi iş insanı Cihan Ayger ile anılmaya başlamıştı.
Birkaç romantik pozunu gördüğümüz çift, geçtiğimiz saatlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sade ve şık gelinliğiyle nikahtan hemen sonra görüntülenen Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Dizdar, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Ayrıca balayı için de Japonya'yı tercih edeceklerini söylediler! Size musmutlu ve hep yan yana olacağınız bir ömür diliyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın