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Maraton Yeniden Başladı: Yılların Eskitemediği Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Yine Herkesi Ekran Başına Kilitledi!

Maraton Yeniden Başladı: Yılların Eskitemediği Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Yine Herkesi Ekran Başına Kilitledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 01:07

O gün geldi çattı! Her yaz yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu, bu sene prime time olarak adlandırılan akşam saatlerinde yayınlanmak üzere yeniden başladı! Peş peşe iki bölümle ekrana gelen Aşk-ı Memnu'yu izleyenlerden yorum gecikmedi!

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2008'de yayınlandığı günden sonra yalnızca bir dönemin değil her dönemin efsanesi haline gelen Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihine damgasını büyük vurmuş yapımlardan!

2008'de yayınlandığı günden sonra yalnızca bir dönemin değil her dönemin efsanesi haline gelen Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihine damgasını büyük vurmuş yapımlardan!

Dev kadrosuyla senelerdir milyonların favorisi olan Aşk-ı Memnu, tekrarları hala hiç sıkılmadan izlenen, hatta her yaz Kanal D'de yeniden yayınlandığında sanki ilk günüymüş gibi reyting çeken de tek dizi biliyorsunuz!

Dev kadrosuyla senelerdir milyonların favorisi olan Aşk-ı Memnu, tekrarları hala hiç sıkılmadan izlenen, hatta her yaz Kanal D'de yeniden yayınlandığında sanki ilk günüymüş gibi reyting çeken de tek dizi biliyorsunuz!

E müjdemizi de isteriz. Bugün itibariyle yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden başladı! İki bölümü peş peşe verilen diziyle yeniden buluşan sosyal medya kullanıcıları nostaljinin dibini yaşadı!

E müjdemizi de isteriz. Bugün itibariyle yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden başladı! İki bölümü peş peşe verilen diziyle yeniden buluşan sosyal medya kullanıcıları nostaljinin dibini yaşadı!
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