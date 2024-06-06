Maraton Yeniden Başladı: Yılların Eskitemediği Fenomen Dizi Aşk-ı Memnu Yine Herkesi Ekran Başına Kilitledi!

O gün geldi çattı! Her yaz yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu, bu sene prime time olarak adlandırılan akşam saatlerinde yayınlanmak üzere yeniden başladı! Peş peşe iki bölümle ekrana gelen Aşk-ı Memnu'yu izleyenlerden yorum gecikmedi!