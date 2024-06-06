Survivor 2024’te Sona Doğru: Survivor’da Kim Elendi?
Survivor 2024’te Sona Doğru: Survivor’da Kim Elendi?
Survivor 2024 All Star’da son döneme girilmişken yeni elenen isim de belli oldu. Atakan, Nefise, Sema ve Merve arasında oynanan eleme oyunları sonunda Survivor 2024 All Star’a veda eden isim belli oldu. İşte Survivor’dan son detaylar…
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Survivor 2024 All Star’da artık son döneme girildi. Her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor, heyecan her geçen gün daha da artıyor.
Batuhan’ın dokunulmazlık kazandığı haftanın eleme gecesinde Atakan, Nefise, Merve ve Seda yarıştı.
Eşleşmelerde Seda - Merve, Atakan Nefise karşı karşıya geldi.
Atakan, Nefise’yi, Seda da Merve’ye yendi.
Finalde Nefise ile Merve karşı karşıya geldi. Kazanan Nefise olurken Survivor 2024 All Star’a veda eden isim Merve oldu.
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