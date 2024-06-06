Yalı Çapkını Hakkında Sürpriz İddia: “Emre Altuğ Yalı Çapkını’na Geri Dönüyor”
Yalı Çapkını Hakkında Sürpriz İddia: “Emre Altuğ Yalı Çapkını’na Geri Dönüyor”
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Sezona damgasını vuran dizilerden biri olan Yalı Çapkını’ndan senaryo gereği ölen Emre Altuğ’un diziye geri döneceği iddia edildi. İşte Birsen Altuntaş’ın çok konuşulacak kulis haberinin detayları…
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Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını hakkında bomba bir iddia dolaşıyor.
Önceki hafta “Yalı Çapkını” dizisine veda eden Emre Altuğ’un aslında ekibe veda etmediği konuşuluyor.
“Yalı Çapkını” dizisinde senaryo gereği ölen ve daha sonra pasta keserek ekibe veda eden Emre Altuğ’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre Altuğ aslında ekibe veda etmedi, ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi.
73. Bölüm tanıtımında da yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu konuşuluyor.
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Eğer yarın ekrana gelecek bölümde kulislerdeki iddia doğru çıkarsa Altuğ yeni sezonda da ekipte yerini alacak.
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