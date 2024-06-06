Oğlunun Aşık Olduğunu Öğrenince Dumura Uğrayan Çağla Şıkel'den "Hadi İnşallah" Dedirten Kaynanalık Açıklaması!
Oğlunun Aşık Olduğunu Öğrenince Dumura Uğrayan Çağla Şıkel'den "Hadi İnşallah" Dedirten Kaynanalık Açıklaması!
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katılıp, büyük oğlu Kuzey'in aşık olduğunu öğrendiğinde platoniğe bağladığını itiraf eden Çağla Şıkel'e 'sizden nasıl bir kaynana olur?' sorusu soruldu! Şimdiden klasik erkek annesi gibi davranan Şıkel'in yanıtı 'hadi inşallah!' dedirtti.
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Hafta içi her sabah NOW Tv'de Çağla İle Yeni Bir Gün programıyla seyircisiyle buluşan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık dikkat çeken isimlerden biliyorsunuz!
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, özellikle son zamanlarda oğullarıyla beraber çektiği güldüren videolarla gündeme geliyor!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde de Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katıldığında yaptığı itirafla gündeme oturmuştu kendisi! Büyük oğlu Kuzey'in birine aşık olduğunu öğrendiğinde platoniğe bağladığını söyleyen Şıkel'in klasik erkek annesi tavırları gözden kaçmamıştı!
Gazete Magazin muhabirleri tarafından bugün kendisinin de podyumda yürüdüğü etkinlikte görüntülenen Çağla Şıkel'e yaşanan son olaylar ışığında "sizden nasıl bir kaynana olur?" sorusu soruldu!
Şıkel'in cevabı oldukça içten ve samimiydi, gözlerinin mutluluktan dolduğunu söyleyen Çağla Şıkel, "Bu kaynana mutluluğuydu! oğlumun sevdiğini benim sevmemem gibi bir ihtimal zaten yok! Tabii ki birine aşık olacaktı ben buna hazırlıklı değilmişim" açıklamasında bulundu. Yine de inanalım mı bilemedik! Çok şekersiniz fakat biz bir de sizi kaynana olunca görelim deriz!😂
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