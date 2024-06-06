Oğlunun Aşık Olduğunu Öğrenince Dumura Uğrayan Çağla Şıkel'den "Hadi İnşallah" Dedirten Kaynanalık Açıklaması!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katılıp, büyük oğlu Kuzey'in aşık olduğunu öğrendiğinde platoniğe bağladığını itiraf eden Çağla Şıkel'e 'sizden nasıl bir kaynana olur?' sorusu soruldu! Şimdiden klasik erkek annesi gibi davranan Şıkel'in yanıtı 'hadi inşallah!' dedirtti.