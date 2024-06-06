Dönüyorlar: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'lı Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Altı yıl önce gönlümüzde taht kuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı bir başka sevmemize sebep olan Dünya Güzellerim programı, sezonun başında YouTube'da yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kısa süren YouTube serüveninin ardından yeniden televizyon ekranlarına taşınmasına karar verilen Dünya Güzellerim Tatilde'den ilk fragman geldi!