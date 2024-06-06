Dönüyorlar: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'lı Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Dönüyorlar: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'lı Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Altı yıl önce gönlümüzde taht kuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı bir başka sevmemize sebep olan Dünya Güzellerim programı, sezonun başında YouTube'da yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kısa süren YouTube serüveninin ardından yeniden televizyon ekranlarına taşınmasına karar verilen Dünya Güzellerim Tatilde'den ilk fragman geldi!
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Altı yıl önce televizyon ekranını kasıp kavuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ikonik bir üçlüyü bir araya getiren Dünya Güzellerim programının hiç şüphesiz hepimizin kalbinde başka bir yeri var!
Programın bitişinin ardından eski bölümler milyonlar tarafından defalarca izlendi! Sezonun başında da hasretin biteceğini ve muhteşem üçlünün YouTube'da yayınlanacak Dünya Güzellerim Masada formatıyla karşımıza çıkacağını öğrenmiştik.
Dünya Güzellerim Masada da büyük rağbet gördü. Fakat Bülent Ersoy'un çekilmesiyle beraber büyüsünü kaybeden programın serüveni kısa sürmüştü!
Geçtiğimiz haftalarda ise ortaya bir bomba atılmış, Dünya Güzellerim'in yeniden ekrana taşınmasına karar verildiği dedikoduları dolanmaya başlamıştı.
Beklenen an geldi, dedikodular doğru çıktı! Orijinal kadronun yeniden buluştuğu, Seray Sever'in de sunucu olarak dahil olduğu Dünya Güzellerim Tatilde'nin ilk fragmanı yayınlandı.
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E ortalık şimdiden yangın yerine döndü tabii! Buyurun, önce fragmanı beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım 😂
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