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Dönüyorlar: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'lı Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Dönüyorlar: Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'lı Dünya Güzellerim Tatilde'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 22:18

Altı yıl önce gönlümüzde taht kuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı bir başka sevmemize sebep olan Dünya Güzellerim programı, sezonun başında YouTube'da yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kısa süren YouTube serüveninin ardından yeniden televizyon ekranlarına taşınmasına karar verilen Dünya Güzellerim Tatilde'den ilk fragman geldi!

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Altı yıl önce televizyon ekranını kasıp kavuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ikonik bir üçlüyü bir araya getiren Dünya Güzellerim programının hiç şüphesiz hepimizin kalbinde başka bir yeri var!

Altı yıl önce televizyon ekranını kasıp kavuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ikonik bir üçlüyü bir araya getiren Dünya Güzellerim programının hiç şüphesiz hepimizin kalbinde başka bir yeri var!

Programın bitişinin ardından eski bölümler milyonlar tarafından defalarca izlendi! Sezonun başında da hasretin biteceğini ve muhteşem üçlünün YouTube'da yayınlanacak Dünya Güzellerim Masada formatıyla karşımıza çıkacağını öğrenmiştik.

Programın bitişinin ardından eski bölümler milyonlar tarafından defalarca izlendi! Sezonun başında da hasretin biteceğini ve muhteşem üçlünün YouTube'da yayınlanacak Dünya Güzellerim Masada formatıyla karşımıza çıkacağını öğrenmiştik.

Dünya Güzellerim Masada da büyük rağbet gördü. Fakat Bülent Ersoy'un çekilmesiyle beraber büyüsünü kaybeden programın serüveni kısa sürmüştü!

Dünya Güzellerim Masada da büyük rağbet gördü. Fakat Bülent Ersoy'un çekilmesiyle beraber büyüsünü kaybeden programın serüveni kısa sürmüştü!

Geçtiğimiz haftalarda ise ortaya bir bomba atılmış, Dünya Güzellerim'in yeniden ekrana taşınmasına karar verildiği dedikoduları dolanmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise ortaya bir bomba atılmış, Dünya Güzellerim'in yeniden ekrana taşınmasına karar verildiği dedikoduları dolanmaya başlamıştı.

Hatta Seda Sayan ve Seray Sever'e de sunuculuk teklifi gittiği iddia edilmişti. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Beklenen an geldi, dedikodular doğru çıktı! Orijinal kadronun yeniden buluştuğu, Seray Sever'in de sunucu olarak dahil olduğu Dünya Güzellerim Tatilde'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Beklenen an geldi, dedikodular doğru çıktı! Orijinal kadronun yeniden buluştuğu, Seray Sever'in de sunucu olarak dahil olduğu Dünya Güzellerim Tatilde'nin ilk fragmanı yayınlandı.
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E ortalık şimdiden yangın yerine döndü tabii! Buyurun, önce fragmanı beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım 😂

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım 😂
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