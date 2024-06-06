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Taş Kağıt Makas'ın Sezon Finalinde Yaşanan Ters Köşe Herkesi Şok Etti!

Taş Kağıt Makas'ın Sezon Finalinde Yaşanan Ters Köşe Herkesi Şok Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 16:33

Kanal D’nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun sezon finali herkesi büyüledi. İşte izleyiciden gelen ilk yorumlar...

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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi’nin başrollerini paylaştığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi’nin başrollerini paylaştığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı.

İzleyenlerin heyecanla beklediği son bölümde izleyiciyi şok eden olaylar yaşandı. Dizinin son sahnesi ise nefes kesti.

İzleyenlerin heyecanla beklediği son bölümde izleyiciyi şok eden olaylar yaşandı. Dizinin son sahnesi ise nefes kesti.

Sosyal medyada gündem olan o sahnede Alev gözleri kızarmış halde Harun Yakar'ı mahkemede izledi. Hakim, Harun Yakar'a "Umut Tanrıkulu'nu siz mi öldürdünüz?' diye sordu.

Sosyal medyada gündem olan o sahnede Alev gözleri kızarmış halde Harun Yakar'ı mahkemede izledi. Hakim, Harun Yakar'a "Umut Tanrıkulu'nu siz mi öldürdünüz?' diye sordu.

İşte o sahne:

İzleyicinin yorumları...

İzleyicinin yorumları...
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