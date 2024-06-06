Önce Alev ve Rüzgar, Sonra Umut...Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldıkları Ortaya Çıktı!
Önce Alev ve Rüzgar, Sonra Umut...Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldıkları Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Bu Cuma ekranlara gelecek bölümü ile sezon finali ile ekranlara veda edecek olan Kızılcık Şerbeti'nden birçok oyuncuyu gelecek sezon göremeyeceğiz. Diziden ayrılan Alev, Çimen, Umut ve Rüzgar'ın neden gittiğini Birsen Altuntaş açıkladı.
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Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılık rüzgarı haberleri hepimizi üzdü. 7 Haziran akşamı sezon finali yapacak diziden birçok oyuncu ayrılıyor.
Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasından Yiğit Kirazcı, Müjde Uzman ve Selin Türkmen diziye veda edecek isimler arasındaydı. Diğer yandan diziden Sönmez teyzemiz de gidecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılan Alev, Çimen, Umut ve Rüzgar karakterlerinin diziden ayrılmasının sebebi belli oldu.
Sezon finali ile nefes kesecek diziden kimse ölerek ayrılmayacak ancak fragmana bakarsak şok üstüne şok yaşayacağız.
Kulislerden sızan bilgiye göre, dizide Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı’nın sunduğu talepler yapım şirketi tarafından karşılanamadı. Bu nedenle kendi isteği ile ayrıldı.
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Umut’u oynayan Serkan Tınmaz’ın ise senaryodaki rolü bitti. Dizinin Alev’i Müjde Uzman çok yoruldu, Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istedi.
Oyuncular diziye ilerleyen bölümlerde geri dönecek mi, henüz bilinmiyor.
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