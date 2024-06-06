Önce Alev ve Rüzgar, Sonra Umut...Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldıkları Ortaya Çıktı!

Bu Cuma ekranlara gelecek bölümü ile sezon finali ile ekranlara veda edecek olan Kızılcık Şerbeti'nden birçok oyuncuyu gelecek sezon göremeyeceğiz. Diziden ayrılan Alev, Çimen, Umut ve Rüzgar'ın neden gittiğini Birsen Altuntaş açıkladı.