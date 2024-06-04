Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Son Çekimden Sonra Ekibe Veda Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Son Çekimden Sonra Ekibe Veda Etti!
Kızılcık Şerbeti'nden sezon final ile birlikte Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman ayrılıyor. Son çekimlerin ardından Uzman, ekibe veda konuşması yaptı.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezonda birçok oyuncunun dizide olmayacağı haberleri ile hepimizi üzdü. Bu isimler arasında Müjde Uzman da vardı.
Dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, Apo'dan çocuk bekliyordu. Hem hamile olan hem de vuslat bekleyen karakterin diziden ayrılması şok etti.
Birçok dizi takipçisi Pembe'nin Apo'dan ayrılmasını ve Alev ile Apo'nun ilişkisini rahatça yaşamasını bekliyordu. Ancak belli ki pek de öyle olmayacak.
Alev'in hikayeden nasıl ayrılacağı henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialara göre bebeği ile birlikte ölebilir.
Bu acıklı sonun yanı sıra Müjde Uzman'ın duygusal vedası da üstüne gelince hüzünlendik. Başarılı oyuncu çekimlerini tamamladı.
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Sette Alev'in çekimlerini bitirdikten sonra Uzman'ın ekibe veda ettiği anlar sosyal medyada yayınlandı.
İşte o veda konuşması👇🏻
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