Kızılcık Şerbeti Fragmanında Aşkı Memnu Göndermesini Fark Edenler Şok Oldu!
Kızılcık Şerbeti Fragmanında Aşkı Memnu Göndermesini Fark Edenler Şok Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali ikinci fragmanı yayınlandı. Herkesi heyecanlandıran yeni fragmanda Aşkı Memnu'dan alıntılar olması dikkat çekti. Aşkı Memnu finali tadında bir Kızılcık Şerbeti sezon finaline hazırsanız buyrun yorumlara!
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Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma akşamı kaosa dolu bir sezon finali ile ekranlardan kısa süreliğine ayrılacak.
Dün akşam yayınlanan sezon finali ikinci fragmanında Aşkı Memnu esintileri de vardı.
Son bölümde Ömer ile Görkem'in birlikte olduğunu Pembe'ye açıklayan Nilay, sezon finalinde her şeyi itiraf edecek.
"Nilay neyi itiraf edecek Firdevs Hanım, Ömer'le ne ilgisi var?!" krizlerine giren ise Kıvılcım olacak. Kıvılcım yıkılırken, Fatih, yani Adnan Bey de Görkem'in kapısına dayanacak.
Ve belli ki finalde birinin başına bir iş gelecek. Ama kimin? Mustafa'yı yaralı gördüğümüz sezon finali fragmanında birisi de son anda merdivenlerden düşüyor.
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Kazasız belasız işte o fragman...
Aşkı Memnu finaline benzetilen o sahneler...
😂
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Sizce Aşkı Memnu'ya benziyor mu? Yorumlarda buluşalım...
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