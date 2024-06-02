Beren Saat ile Kızılcık Şerbeti Kayhan'ın Yıllar Önce Birlikte Oynadığını Görünce Şok Olacaksınız!
Beren Saat ile Kızılcık Şerbeti Kayhan'ın Yıllar Önce Birlikte Oynadığını Görünce Şok Olacaksınız!
Kızılcık Şerbeti dizisinde, Kıvılcım'ın eski kocası Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş yıllar önce Beren Saat ile aynı sahnedeymiş. Birlikte bir yarışma için rol alan ikilinin görüntülerine inanamayacaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanların dillerden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dolandırmadığı kimse kalmayan Kayhan'a hepimiz gıcık oluyoruz.
Dizide Kıvılcım'ın eski kocası Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş, rolünü oynamıyor adeta yaşıyor.
Başarılı oyuncunun yıllar önce bir yarışmadaki halleri yeniden gündem oldu. Hatta rol arkadaşı da Aşkı Memnu ile fırtınalar estiren Beren Saat'ti.
Beren Saat ile Kızılcık Şerbosu Kayhan'ı yan yana görmeye hiç hazır değilseniz, o yarışma programından bahsedelim.
Yine Show Tv'de yayınlanan proje 2000'li yıllarda çekiliyor. İkili bir korsan hikayesini esprili bir dille canlandırıyor. Seyirciler ise kahkahalarla eşlik ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazırsanız o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın