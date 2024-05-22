Nevra Serezli'den Yıllar Sonra Gelen Sihirli Annem İtirafı Şaşırttı!
Nevra Serezli'den Yıllar Sonra Gelen Sihirli Annem İtirafı Şaşırttı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cF8r-...
Demet ve Jess’le Gel Konuşalım'a konuk olan Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinin çekildiği dönemde yaşananlar hakkında şok itirafta bulundu.
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2003 yılında ekranlara gelmeye başlayan ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Sihirli Annem" dizisinde, en çok sevilen karakterlerden biri Dudu Peri 'ydi.
Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Nevra Serezli, "Demet ve Jess’le Gel Konuşalım" adlı televizyon programına katılarak, dizi hakkında bazı çarpıcı bilgiler paylaştı.
Serezli, Dudu Peri için ilk teklif geldiğinde çok önyargılı olduğunu söyledi: "Ben bu projede ne yapayım? Çocuk dizisi gibi bir şey, dedim. Ama 5 sene oynadım. Bütün süksemi de Sihirli Annem ile yaptım."
Dizi çekildiği dönem izleyenler tarafından linç edildiklerini itiraf eden Serezli, "O dönem Instagram olsa yanmıştık. Çünkü hayvanlara kötü muamele ediyorsunuz ve çocuklara kötü örnek oluyorsunuz, diye çok kızıyorlardı" dedi.
Dizide Taci adındaki köpeğe yemek verilmediğini düşünenler o dönem Sihirli Annem yapımına çok tepkiliydi, dedi.
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Serezli AVM'de gezerken, "Bir anne yolumu kesip, sizi şikayet edeceğim, demişti. Çocuğum evde sizden görüp büyü yapmaya çalışıyor, diye konuşmuştu" dedi.
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