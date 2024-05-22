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Kızıl Goncalar Sezon Finalinde Cüneyd'in Duruşundaki Detay Şaşkına Uğrattı!

Kızıl Goncalar Sezon Finalinde Cüneyd'in Duruşundaki Detay Şaşkına Uğrattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 13:28

Kızıl Goncalar her sahnesi ile izleyiciyi büyülemeyi başarıyor. Sezon finalinde Cüneyd'in annesi ile ilgili gerçekleri öğrendikten sonra surların üstünde duruşu meğer semazen duruşuymuş!

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Kızıl Goncalar sezon finali ile Eylül'e kadar akıllardan çıkmayacağa benziyor. Sosyal medyada dikkatli izleyiciler dizi hakkında yorumlamalar yapıyor.

Kızıl Goncalar sezon finali ile Eylül'e kadar akıllardan çıkmayacağa benziyor. Sosyal medyada dikkatli izleyiciler dizi hakkında yorumlamalar yapıyor.

Dizinin finalinde Vahit, Cüneyd'e annesinin ölümü ile ilgili tüm gerçekleri söyledi. Cüneyd, annesinin intiharına kendisinin sebep olduğunu düşündü.

Dizinin finalinde Vahit, Cüneyd'e annesinin ölümü ile ilgili tüm gerçekleri söyledi. Cüneyd, annesinin intiharına kendisinin sebep olduğunu düşündü.

Yaşadığı şokla birlikte Zeynep'i de geride bırakarak dergahtan ayrılan Cüneyd, surların üstüne çıktı. Annesi gibi intihar edecek zannettik.

Yaşadığı şokla birlikte Zeynep'i de geride bırakarak dergahtan ayrılan Cüneyd, surların üstüne çıktı. Annesi gibi intihar edecek zannettik.

Ancak Cüneyd bir eli yukarda diğer eli aşağıda kalacak şekilde gözlerini kapattı. Daha sonra yalnızca kıyafetlerini yerde gördük. Kendisi 'kuş olup uçtu.'

Ancak Cüneyd bir eli yukarda diğer eli aşağıda kalacak şekilde gözlerini kapattı. Daha sonra yalnızca kıyafetlerini yerde gördük. Kendisi 'kuş olup uçtu.'

Tam da o sahnenin anlamını öğrenen izleyici sosyal medyada Cüneyd'in semazen duruşu yaptığını ve o sahnenin anlamını paylaştı. Oldukça ilginç bir yorum ortaya çıktı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...

Tam da o sahnenin anlamını öğrenen izleyici sosyal medyada Cüneyd'in semazen duruşu yaptığını ve o sahnenin anlamını paylaştı. Oldukça ilginç bir yorum ortaya çıktı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...
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