Cüneyd'e Ne Oldu? Kızıl Goncalar Sezon Finalinde Meryem'in Rüyası Tüm Gizemi Çözdü!
Cüneyd'e Ne Oldu? Kızıl Goncalar Sezon Finalinde Meryem'in Rüyası Tüm Gizemi Çözdü!
Kızıl Goncalar efsane bir sezon finali ile ekranlara veda etti. Eylül'e kadar nasıl dayanacağını bilemeyen izleyiciler için son bölümden merak edilen detayları inceliyoruz. Bunlardan biri de Meryem'in rüyasıydı!
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Kızıl Goncalar sezon finalinde Cüneyd annesinin ölümü ile ilgili tüm gerçekleri öğrendi. Sonra da surlara çıkıp annesinin intihar ettiği yerde kayboldu.
Cüneyd kuş olup uçtu mu, yoksa gerçekten atladı mı, merak edenler için bu gizemin açıklaması Meryem'in rüyasında olabilir.
Dizinin son bölümünde Meryem felaketin önceden habercisi olan bir rüya gördü. Rüyasında dergahta yerlerde ölü güvercinler vardı. Bir kuşu ise kafesten alıp özgür bıraktı.
Ancak geri dönüp baktığında kuş hala kafesteydi. Meryem bu rüya için Mürşid efendiye gitti ancak dedenin ölümünü planlayanlar, cinayeti Meryem'in üstüne yıktı.
Mürşid efendi Meryem'e "Büyük bir felaket gelecek" diyerek bu rüyanın hayır olmadığını ancak tüm bu felaketlerin iyiye ulaşacak yolda çekilen eziyet olduğunu söylemişti.
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Peki Cüneyd öldü mü? Sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına göre, "Kuşlar tam tersiymiş. Uçan kuş Cüneyd, kapalı kalan kuş Zeynep"idi.
Rüyaya göre, Cüneyd uçup gidiyor ancak hangisi tutsak, derseniz orası biraz karışık. Cüneyd'in ruhunun tutsaklığı böylece simgelenmiş ve temsili olarak bedeninin yok olduğu tasvir edilmiş.
Yani, Cüneyd ölmedi ancak yaşadığına dair de hiçbir şey söyleyemeyiz. Cüneyd gerçeklerle yüzleşirse gelecek sezon enfes bir yorum izleyebiliriz.
O rüyayı hatırlayalım...
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