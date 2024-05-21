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Kızıl Goncalar'da İzlediğimiz En Bomba Olayı Seçiyoruz!

Kızıl Goncalar'da İzlediğimiz En Bomba Olayı Seçiyoruz!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 12:08

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar dizisi şüphesiz bu sezona damgasını vuran en iyi projelerdendi. 

Sezon finali ile Eylül'e kadar unutulmayacak olan dizide izlediğimiz en hayret verici olayı sizin oylarınızla seçiyoruz. 

Buyrun ankete...👇🏻

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Söz sizin! Kızıl Goncalar'da izlediğimiz en bomba olay hangisiydi?

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