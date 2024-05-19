Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Dizi Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı!
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Dizi Hakkında Bilinmeyenleri Açıkladı!
2000'li yılların fenomen dizisi Selena ile ilgili dizide küçük Nazlı'ya hayat veren Dilara Kurtulmuş'un açıklamaları gündem oldu. Bakın neler söyledi...
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2006 yılında ekranlara ilk defa çıkan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Selena dizisi, yayın hayatı sona erdikten sonra bile popülerliğini korumayı başardı.
İyilerin dostu olarak tanımlanan Selena karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.
Dizide Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.
Kurtulmuş, son videosunda yıllar geçse de unutulmayan popüler dizi Selena hakkında konuştu. Dizi hakkında bilinmeyen detayları paylaştığı video, özellikle dikkat çekti.
Kurtulmuş, videoda dizide Ütopya olarak adlandırılan ve Yüce Honos'un yaşadığı yerin aslında neresi olduğun açıkladı.
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Selena'yı çağırırken kızların neden üçleme ile çağırdıklarından da bahsetti.
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