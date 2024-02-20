2000'li Yılların Fenomen Dizisi Selena Sinem Kobal ile Birlikte Geri Dönüyor!
2000'li Yılların Fenomen Dizisi Selena Sinem Kobal ile Birlikte Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
2000'li yılların fenomen dizisi Selena geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Sinem Kobal yeniden Selena rolüyle izleyici karşısına çıkacak mı?
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2006 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Selena, kısa zaman içerisinde çok sevilen dizilerden bir tanesi haline gelmişti hatırlarsanız.
Hatta iyilerin dostu Selena o kadar sevilmişti ki yayın hayatı bittikten sonra bile en çok izlenen dizilerden biri olmuştu. Sinem Kobal'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan dizi
Sinem Kobal'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan dizi için geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 6 yıl önce Youtube'a yüklenen ve ilk bölümü 24 izlenen Selena, müzikal olarak sahneye uyarlanacak!
Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinem Kobal'ın da yeniden Selena rolü ile müzikalde rol alacağı da konuşulanlar arasında.
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