Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrollerini Paylaştığı "Eflâtun" Filminin Afişi Yayınlandı!
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrollerini Paylaştığı "Eflâtun" Filminin Afişi Yayınlandı!
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Eflatun' filmi 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Uzun zamandır beklenen filmin afişi nihayet yayınlandı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yönetmen Cüneyt Karakuş'un "Eflâtun" adlı ödüllü filmi 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı yapım, Eflatun'un çocukken kaybettiği görme yetisi sonrası babasından öğrendiği ses ve gölge oyunlarıyla hayatı nasıl idame ettirdiğini anlatıyor.
Eflatun, babasının mirası olan saat tamircisi dükkanında çalışarak yaşamını sürdürür ve gerçekle hayalin iç içe geçtiği bir dünya yaratır. Onun monoton hayatı, yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye bırakan bir adamın sesine aşık olmasıyla tamamen değişir.
Kültür Bakanlığı’ndan yapım desteği alan film, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'den CGV Mars Dağıtım Ödülü kazandı.
İki yıllık bir post prodüksiyon sürecinde yönetmen Cüneyt Karakuş, VFX, 2D ve 3D çizimler, özel ses efektleri, gerçek görüntüler ve animasyonlar kullanarak görme engellilerin dünyayı nasıl algıladıklarını somut bir şekilde göstermeyi hedefledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Film, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan, Semiha Bezek gibi yetenekli oyuncuları kadrosunda barındırıyor.
Eflatun filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın