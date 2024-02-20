Oscar Adayı 'Zavallılar'ın Yönetmeni Yorgos Lanthimos Yeni Filmini Duyurdu!
Oscar Adayı 'Zavallılar'ın Yönetmeni Yorgos Lanthimos Yeni Filmini Duyurdu!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/yo...
Yorgos Lanthimos'un 'Zavallılar'ı son dönemlerin en başarılı filmlerinden biriydi ve birçok önemli Oscar kategorisinde iddiasını sürdürüyor. Eleştirmenlerin övgüler yağdırdığı filmin ardından ünlü yönetmenin sıradaki projesi belli oldu.
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İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan, Yorgos Lanthimos'un yeni filmi 'Zavallılar', dünya prömiyerini bu sene 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nde yaptı ve festivalden en büyük ödül olan Altın Aslan ile ayrıldı.
Başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef gibi isimlerin paylaştığı filmin, vizyoner yönetmen Yorgos Lanthimos'un en iyi filmlerinden biri olduğu düşünülüyor.
9 Şubat'ta vizyona girdikten sonra Oscar'a aday gösterilen 'Zavallılar' sinema eleştirmenlerinin övgüler yağdırdığı filmler arasına girdi.
Usta yönetmen bir sonraki projesini belirledi. Variety'de yer alan yeni habere göre; Yorgos Lanthimos, 'Zavallılar'ın da yapımcılığını üstlenen Element Pictures'la birlikte Jang Joon-hwan'ın 'Save the Green Planet' adlı 2005 tarihli Güney Kore yapımı bilim kurgu filmini yeniden çekmeyi planlıyor.
'Midsommar' ve 'Ayin'in yönetmeni Ari Aster gibi provokatif sinemacılara ilham kaynağı olan türler arası film, uzaylı istilasının parçası olduğuna inandığı bir ilaç yöneticisini yakalayıp işkence eden bir adamı konu alıyor.
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Öte yandan Lanthimos, sık sık birlikte çalıştığı Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley ve Joe Alwyn'le yeniden bir araya geldiği Kinds of Kindness adlı yeni filminin prodüksiyonunu tamamladı bile.
Yunan yönetmen, önce AND adını verdip sonra değiştirme kararı aldığı filmin post-prodüksiyonunu sürdürüyor. Yönetmen, kısa süre önce her oyuncunun birden fazla rol oynayacağını da açıklamıştı.
Lanthimos, Guardian'a verdiği röportajda, "ABD'de geçen çağdaş bir film. Üç farklı hikaye, her hikayede rol oynayan 4 ya da 5 oyuncu var, yani hepsi üç farklı rolü oynuyor" diyerek eklemişti.
Bu yaz çekimlerine başlaması planlanan 'Save the Green Planet'i filmi Yorgos Lanthimos'un heyecanla beklediğimiz filmlerin biri olacak.
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