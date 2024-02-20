Netflix'in Sevilen Dizisi 'La Casa De Papel' Spin Off'u 'Berlin' İkinci Sezon Onayını Aldı!
Netflix'in Sevilen Dizisi 'La Casa De Papel' Spin Off'u 'Berlin' İkinci Sezon Onayını Aldı!
Başrolünde Pedro Alonso’nun yer aldığı 'La Casa de Papel' spin-off’u 'Berlin' ilk sezonuyla izleyiciden büyük ilgi görmüştü. Netflix ikinci sezon onayını verdi.
Detaylara birlikte bakalım.
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2017 yılında izleyiciyle buluştuğu günden beri dünyanın gündemine giren suç ve soygun dizisi 'La Casa De Papel' 2021 yılında final yapmıştı.
İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymak için 'Profesör'ün bir ekip toplamasını konu alan 'La Casa De Papel' Netflix'in en sevilen yapımlarından biri.
Geçtiğimiz kasım ayında ise Pedro Alonso'nun canlandırdığı Andrés de Fonollosa olarak da bilinen Berlin'in hikayesini anlatan spin-off başladı.
Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas ve Julio Peña Fernández gibi ünlü isimler yer alıyor.
8 bölümlük 'Berlin'de kariyerinin en olağanüstü soygunlarından birine hazırlanan Berlin karakterini izledik.
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Uzun zamandır devam macerası beklenen diziden sevindirici haber sonunda geldi.
Netflix, ikinci sezon haberini, “Tek bir planın Berlin’e yeteceğini düşünmediniz değil mi?” sözleriyle duyurdu.
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