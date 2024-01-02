Seven Kadar Eleştiren de Oldu: La Casa de Papel’in Spin-Off Dizisi Berlin'e İlk Tepkiler Geldi!
Seven Kadar Eleştiren de Oldu: La Casa de Papel’in Spin-Off Dizisi Berlin'e İlk Tepkiler Geldi!
La Casa de Papel'in spin-off dizisi Berlin, ilk yorumlarını almaya başladı. Merakla beklenen dizi sevenlerinden övgüler alırken, eleştirmenlerden de payını aldı.
Gelin Berlin'i izleyenlerin ilk tepkilerine birlikte göz atalım!
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Merakla beklenen La Casa de Papel’in spin-off dizisi Berlin sonunda izleyicisi ile buluştu!
Álex Pina ve Esther Martínez Lobato tarafından Netflix için oluşturulan Berlin, orijinal serinin 1. ve 2. sezonlarının olaylarından önce Andrés de Fonollosa'nın, yani "Berlin"in hayatına odaklanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas ve Julio Peña Fernández gibi ünlü isimler yer alıyor.
8 bölümlük Berlin'de kariyerinin en olağanüstü soygunlarından birine hazırlanan Berlin karakterini bol bol izleyeceğiz.
La Casa de Papel’in spin-off dizisi Berlin'i ilk izleyenlerden tepkiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Diziyi merakla bekleyenler arasında hayal kırıklığına uğrayanlar da oldu, ekranın başından ayrılamayanlar da.
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Gelin izleyenlerin tepkilerine birlikte bakalım!
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Siz Berlin'i nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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