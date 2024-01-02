Haylaz ve Komik Kedinin Maceralarını İzleyeceğimiz "The Garfield Movie" Filminin Yeni Afişi Yayımlandı
Haylaz ve Komik Kedinin Maceralarını İzleyeceğimiz "The Garfield Movie" Filminin Yeni Afişi Yayımlandı
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1978 yılında karikatürist Jim Davis tarafından yaratılan ünlü kedi Garfield, yeni filmi "The Garfield Movie" ile beyaz perdeye geri dönüyor.
Filmin konusu, Garfield'ın kayıp babası Vic ile beklenmedik bir şekilde yeniden birleşmesi ve beraberinde gelen eğlenceli maceraları üzerine kurulu.
Garfield her zamanki gibi pazartesi günlerinden hoşlanmayan, lazanyaya bayılan, tembel ve alaycı bir ev kedisi olarak tasvir ediliyor.
Chris Pratt bu filmde Garfield karakterine sesiyle hayat verirken Samuel L. Jackson ise Garfield'ın dağınık sokak kedisi babası Vic'i seslendiriyor.
Filmde Garfield ve köpek arkadaşı Odie, mükemmelce şımartılmış hayatlarından ayrılarak Vic ile birlikte komik ve riskli bir soyguna katılıyorlar.
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The Garfield Movie, Mark Dindal'in yönetmenliğinde 24 Mayıs'ta sinemalarda gösterime girecek.
Filmin seslendirme kadrosunda Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'ın yanı sıra Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang, Harvey Guillén ve Ving Rhames gibi isimler bulunuyor.
Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir izlence vaat eden The Garfield Movie’nin hayranlarını heyecanlandıran yeni posteri yayımlandı.
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