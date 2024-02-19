'Bob Marley: One Love' Filmi Eleştirmenlerden Olumsuz Yorumlar Almasına Rağmen Gişede Fırtına Gibi Esti!
'Bob Marley: One Love' Filmi Eleştirmenlerden Olumsuz Yorumlar Almasına Rağmen Gişede Fırtına Gibi Esti!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/699996/...
Bob Marley'in hayatını anlatan biyografi filmi 'Bob Marley: One Love' sinema eleştirmenlerinden olumsuz yorumlar almasına rağmen izleyiciden tam not almayı başardı.
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Son dönemlerde giderek popülerleşen ünlü müzik ikonlarını perdeye taşıma geleneği, 70’li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Bob Marley'nin hayatının sinema filmi olmasıyla devam etti.
Bir döneme damgasını vurmuş efsane şarkıcı Bob Marley'i filmde, BAFTA adayı Kingsley Ben-Adir canlandırdı.
Bob Marley’nin eşi Rita’yı Lashana Lynch'in canlandırdığı film, şarkıcının müzik kariyerinin yanı sıra, barış mesajlarının onu nasıl hedef haline getirdiğine odaklanan etkileyici bi biyografi ortaya koydu.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Jesse Cilio, James Norton, Michael Gandolfini, Nadine Marshall ve Anthony Welsh gibi isimler de yer alıyor.
Film aynı zamanda Bob Marley'nin şarkıları yüzünden nasıl siyasi şiddetin hedefi haline geldiğine ve 1981'de henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetmesini ele alıyor.
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16 Şubat 2024 tarihinde sinemalarda vizyona giren film, sinema yazarlarından olumsuz yorumlar almasına rağmen Rotten Tomatoes'da mükemmel bir seyirci puanı elde etmeyi başardı.
ABD'de gösterime girdiği ilk 6 günde eleştirmenlerden aldığı olumsuz yorumlara rağmen yaklaşık 46 milyon dolar hasılat elde ederek beklentileri aştı.
Bazı eleştirmenler biyografik filmi uzun ve sıkıcı bulduklarını ifade ederken Marley'nin mirasını tam olarak yansıtamadığını öne sürdü.
İzleyicilerse reggae efsanesinin gurur duyacağını söyledikleri filmin sanatçıyı doğru şekilde tasvir ettiğini ileri sürdü.
Filmi izlediyseniz yorumlarda buluşalım. 👇
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