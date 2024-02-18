"Kül" ile Adından Yine Söz Ettirmeyi Başaran Ay Yapım'ın Bugüne Kadar Yaptığı En İyi Dizi ve Filmler
"Kül" ile Adından Yine Söz Ettirmeyi Başaran Ay Yapım'ın Bugüne Kadar Yaptığı En İyi Dizi ve Filmler
Ay Yapım, Türk dizi ve film sektörüne adını altın harflerle yazdırmış bir dev. Efsane diziler, unutulmaz filmler derken Ay Yapım'ın imzasını taşıyan her eser izleyiciler tarafından çok seviliyor. Biz de sizler için Ay Yapım'ın en iyi dizi ve filmlerini listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. Şahane Hayatım, 2023-
24. Fatmagül'ün Suçu Ne, 2010-2012
23. Türk Dedektif, 2023-
22. Kuş Uçuşu, 2022-
21. Aile, 2023-2024
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20. Medcezir, 2013-2015
19. Aşk 101, 2020-2021
18. Kara Sevda, 2015-2017
17. Çarpışma, 2018-2019
16. Kara Para Aşk, 2014-2015
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15. Çukur, 2016-2021
14. Aşk-ı Memnu, 2008-2010
13. Gaddar, 2024
12. Kuzey Güney, 2011-2013
11. Fi, 2017-2018
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10. İçerde, 2016-2017
9. Yargı, 2021
8. Ezel, 2009-2011
7. Şahsiyet, 2018-
6. Kardeş Takımı, 2024
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5. Kül, 2024
4. Boğa Boğa, 2023
3. İyi Adamın 10 Günü, 2023
2. Bir Küçük Eylül Meselesi, 2014
1. Kurak Günler, 2022
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