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"Kül" ile Adından Yine Söz Ettirmeyi Başaran Ay Yapım'ın Bugüne Kadar Yaptığı En İyi Dizi ve Filmler

"Kül" ile Adından Yine Söz Ettirmeyi Başaran Ay Yapım'ın Bugüne Kadar Yaptığı En İyi Dizi ve Filmler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 18:01

Ay Yapım, Türk dizi ve film sektörüne adını altın harflerle yazdırmış bir dev. Efsane diziler, unutulmaz filmler derken Ay Yapım'ın imzasını taşıyan her eser izleyiciler tarafından çok seviliyor. Biz de sizler için Ay Yapım'ın en iyi dizi ve filmlerini listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. Şahane Hayatım, 2023-

25. Şahane Hayatım, 2023-

IMDb: 5.5

Özet: Nikahını kıyıp, ondan çocuklar da yapmış, ki bunları nasıl becerebildiğini de göreceğiz. Şimdi ise, herkesin istediği o harika hayatı yaşarken, geçmişi gelip onu buluyor. Bir yandan, aile hayatını ve cemiyetteki prestijini korumaya çalışırken, bir yandan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışıyor.

Oyuncular: Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener

24. Fatmagül'ün Suçu Ne, 2010-2012

24. Fatmagül'ün Suçu Ne, 2010-2012
image.teve2.com.tr

IMDb: 5.9

Özet: Fatmagül, ağabeyi Rahmi ve yengesi Mukaddes ile bir sahil kabasında sıradan ve sakin bir hayat sürdürmektedir. Bir yandan da nişanlısı Mustafa ile evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Fakat sahil beldesinin ileri gelen ailelerinden Yaşarangillerin verdiği davet hayatını zindana çeviren bir dönüm noktası olur.

Oyuncular: Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik

23. Türk Dedektif, 2023-

23. Türk Dedektif, 2023-

IMDb: 6.1

Özet: Barbara Nadel’ın kitaplarından uyarlanan dizide Dedektif Çetin İkmen’in ortağı Mehmet Süleyman ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu ile birlikte çözdüğü bir dizi gizemli olay konu ediliyor.

Oyuncular: Haluk Bilginer, Ethan Kai, Yasemin Kay Allen

22. Kuş Uçuşu, 2022-

22. Kuş Uçuşu, 2022-

IMDb: 6.4

Özet: Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine 'kuş uçuşu' gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı amacına ulaşabilecek midir?

Oyuncular: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol

21. Aile, 2023-2024

21. Aile, 2023-2024

IMDb: 6.5

Özet: Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer

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20. Medcezir, 2013-2015

20. Medcezir, 2013-2015

IMDb: 7.1

Özet: Varoşlardan çok zengin bir semte gelip, zengin bir ailenin yanında yaşamaya başlayan, fakir ama gururlu, gururlu olduğu kadar da zeki bir genç adam, semtin en güzel ve zengin kızı ile aşk yaşamaya başlar ve bu aşk herkesin hayatını değiştirir.

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger

19. Aşk 101, 2020-2021

19. Aşk 101, 2020-2021

IMDb: 7.4

Özet: Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.

Oyuncular: Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka

18. Kara Sevda, 2015-2017

18. Kara Sevda, 2015-2017

IMDb: 7.4

Özet: Dizide madende bir facia yaşadıktan sonra hayatı değişen genç bir maden mühendisinin hikayesi anlatılmaktadır. 

Oyuncular: Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu

17. Çarpışma, 2018-2019

17. Çarpışma, 2018-2019

IMDb: 7.5

Özet: Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir.İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan...

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz

16. Kara Para Aşk, 2014-2015

16. Kara Para Aşk, 2014-2015

IMDb: 7.5

Özet: Para ve hırs yüzünden hızla kirlenen dünyada, suçlularla giriştiği amansız mücadelelerde büyük başarılar kazanan Ömer Komiser, kız arkadaşı Sibel'le nişanlanmak için İstanbul'a gelir. Roma'da yaşayan Elif ise doğum gününde ailesiyle birlikte olmak için İstanbul'a gelir. Ömer ile Elif aynı gece ölüm acısı yaşarlar. Ömer'in kız arkadaşı ve Elif'in babası cinayete kurban giderler. İkisi de cevaplayamadıkları sorularla baş başa kalırlar. Gergin ve önyargılı bir tanışmanın ardından peşlerine düştükleri her ipucu yollarını kesiştirir.

Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Burak Tamdoğan

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15. Çukur, 2016-2021

15. Çukur, 2016-2021

IMDb: 7.6

Özet: İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur.

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu

14. Aşk-ı Memnu, 2008-2010

14. Aşk-ı Memnu, 2008-2010

IMDb: 7.7

Özet: İstanbul'un sayılı iş adamlarından biri olan Adnan Ziyagil, çok sevdiği eşi İnci öldükten sonra 17 yaşındaki kızı Nihal ve 11 yaşındaki oğlu Bülent ile köşkte bir başına kalır. Çocukların eğitimi için köşke yerleşen Matmazel Deniz de Courton, zaman içerisinde köşkte söz sahibi de olmaya başlar. Matmazel Adnan'ı yıllarca kendi içinde sevmiş olsa da, Adnan kendisinin yarı yaşında olan Bihter Yöreoğlu’na aşık olur ve onunla evlenir. Önce Bihter bir süre sonra da annesi Firdevs Yöreoğlu köşke yerleşir. Eşini kaybeden Firdevs’in hayattaki tek amacı lüks içindeki yaşamını sürdürebilmektir. Bihter annesine inat uğruna evlendiği Adnan’ı aralarındaki yaş farkına rağmen başlarda sevse de, bir süre sonra Adnan’ın manevi yeğeni hızlı çapkın Behlül Haznedar'a kapılır. Behlül ise Nihal’in küçüklüğünden beri ona aşık olduğunu anlamamazlıktan gelerek uzatmalı okuduğu üniversitede çapkın yaşamına devam eder; ta ki Bihter’le yasak bir aşkın içine girene kadar.

Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre

13. Gaddar, 2024

13. Gaddar, 2024

IMDb: 7.7

Özet: Gaddar'da sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden genç bir adamın geri döndüğünde onu zalim bir adama dönüştüren beklenmedik olaylarla karşılaşması anlatılır.

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak

12. Kuzey Güney, 2011-2013

12. Kuzey Güney, 2011-2013

IMDb: 7.7

Özet: Kuzey ve Güney çocukluklarından beri, birbirlerine çok zıt karakterlere sahip iki kardeş. Kuzey'in serseri ve umursamaz tavırları, sorumluluk sahibi Güney'i hep sinir etmiştir. Aynı kızı seven Kuzey ve Güney'in birbirlerinden habersiz büyüttükleri sevgileri, Kuzey'in aşkını itiraf edeceği an öğrendiği acı gerçekler tokat gibi yüzüne çarpar.

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel

11. Fi, 2017-2018

11. Fi, 2017-2018

IMDb: 7.8

Özet: Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. 

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

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10. İçerde, 2016-2017

10. İçerde, 2016-2017

IMDb: 8.1

Özet: Polis Akademisi'nde öğrenci olan Sarp ve Mert, kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Bu rekabet, içine girdikleri tehlikeli hayatlarda da devam eder. Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy'u başrollerinde buluşturan İçerde, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor

9. Yargı, 2021

9. Yargı, 2021

IMDb: 8.3

Özet: Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

Oyuncular: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Zeyno Eracar

8. Ezel, 2009-2011

8. Ezel, 2009-2011

IMDb: 8.7

Özet: Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur.

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener

7. Şahsiyet, 2018-

7. Şahsiyet, 2018-

IMDb: 9.0

Özet: Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta

6. Kardeş Takımı, 2024

6. Kardeş Takımı, 2024

IMDb: 4.3

Özet: Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır.

Oyuncular: Çağan Efe Ak, Fırat Albayram, Gece Işık Demirel

Yönetmen: Mustafa Kotan

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5. Kül, 2024

5. Kül, 2024

IMDb: 4.4

Özet: Sarhoş edici bir fanteziden tehlikeli bir ilişkiye uzanan zengin ve evli bir kadın, yayımlanmamış bir romanı eline aldıktan sonra hayatının geri dönülmez bir şekilde paramparça olduğunu fark eder.

Oyuncular: Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsür

Yönetmen: Erdem Tepegöz

4. Boğa Boğa, 2023

4. Boğa Boğa, 2023

IMDb: 5.7

Özet: İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Eryiğit, Gürgen Öz

Yönetmen: Onur Saylak

3. İyi Adamın 10 Günü, 2023

3. İyi Adamın 10 Günü, 2023

IMDb: 6.5

Özet: Film, Sadık adında bir adam üzerinden, gerçekten iyi bir insan olmanın anlamı sorgulanıyor. Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet arayan bir adamdır. Ancak bu süreçte o, iyilik ve kötülük arasındaki çizginin bulanıklaştığını fark eder.

Oyuncular: Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler

Yönetmen: Uluç Bayraktar

2. Bir Küçük Eylül Meselesi, 2014

2. Bir Küçük Eylül Meselesi, 2014

IMDb: 7.1

Özet: Eylül hayatta istediği her şeye sahip olan güzel ve neşeli bir kadındır. Ancak bir gün başına bir gelen şanssız bir olay sonucu son bir ayını unutur. Ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider.

Oyuncular: Engin Akyürek, Farah Zeynep Abdullah, Ceren Moray

Yönetmen: Kerem Deren

1. Kurak Günler, 2022

1. Kurak Günler, 2022

IMDb: 7.6

Özet: Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat’a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

Yönetmen: Emin Alper

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