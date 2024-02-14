Mumyalar, Tanrılar ve Fazlası: Antik Mısır Hikayelerini Anlatarak Unutulmazlar Arasına Girmiş Filmler

IMDb: 6.5

Özet: Yaşı oldukça ilerlemesine ve bir sürü çocuğu olmasına rağmen yeniden baba olunca çok sevinen Baba, oğluna Joseph adını verir. Büyüyüp genç bir delikanlı olan Joseph herkes tarafından sevilmektedir ama onu çekemeyen abisi sonunda ona bir oyun oynar ve onu tuzağa düşürüp esir tüccarlarına satar. Her şeye şahit olan diğer kardeşlerin de bir sesi çıkmaz. Esir tüccarları Joseph'i büyük bir şehre getirip satarlar. Firavunun sarayına köle olarak giden Joseph orada hemen göze batıp sevilen biri haline gelir ve onu sevenlerin arasına Firavunun kız kardeşi girince de onun tüm hayatı değişiverir.

Oyuncular: Ben Affleck, Mark Hamill, Richard Herd

Yönetmenler: Rob LaDuca, Robert C. Ramirez