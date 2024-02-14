Mumyalar, Tanrılar ve Fazlası: Antik Mısır Hikayelerini Anlatarak Unutulmazlar Arasına Girmiş Filmler
Mumyalar, Tanrılar ve Fazlası: Antik Mısır Hikayelerini Anlatarak Unutulmazlar Arasına Girmiş Filmler
Antik Mısır, piramitleri, tapınakları, hiyeroglif yazıları, ölümden sonraki hayata olan inançları ve kedilere duydukları sevgiyle gizem dolu bir uygarlık olarak hepimizi etkiler. Biz de sizler için Antik Mısır'da geçen en iyi filmleri derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Manhattan Baby, 1982
19. Gods of Egypt, 2016
18. The Mummy, 2017
17. The Scorpion King, 2002
16. Blood from the Mummy’s Tomb, 1971
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15. Mummies, 2023
14. Exodus: Gods and Kings, 2014
13. Cleopatra: Queen of Sex, 1970
12. The Jewel of the Nile, 1985
11. The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec, 2010
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10. Joseph: King of Dreams, 2000
9. Exodus, 1960
8. The Mummy, 1959
7. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra, 2002
6. Cleopatra, 1963
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5. The Mummy, 1932
4. Agora, 2009
3. The Mummy, 1999
2. The Prince of Egypt, 1998
1. The Ten Commandments, 1956
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