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Mumyalar, Tanrılar ve Fazlası: Antik Mısır Hikayelerini Anlatarak Unutulmazlar Arasına Girmiş Filmler

Mumyalar, Tanrılar ve Fazlası: Antik Mısır Hikayelerini Anlatarak Unutulmazlar Arasına Girmiş Filmler

Sinema Mısır film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:48

Antik Mısır, piramitleri, tapınakları, hiyeroglif yazıları, ölümden sonraki hayata olan inançları ve kedilere duydukları sevgiyle gizem dolu bir uygarlık olarak hepimizi etkiler. Biz de sizler için Antik Mısır'da geçen en iyi filmleri derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Manhattan Baby, 1982

20. Manhattan Baby, 1982

IMDb: 4.8 

Özet: Mısır'da tatil yapan genç bir kıza verilen gizemli bir tılsım, arkeolog babasının keşfedilmemiş bir piramit mezarın içinde kör olmasına neden olur. Ancak aile Manhattan'a döndüğünde, doğaüstü bir kötülük ve ani bir şiddet salgını başlar. Bu kadim lanet, New York sokaklarına salınmadan önce durdurulabilecek midir? 

Oyuncular: Christopher Connelly, Laura Lenzi, Brigitta Boccoli 

Yönetmen: Lucio Fulci

19. Gods of Egypt, 2016

19. Gods of Egypt, 2016

IMDb: 5.4 

Özet: Kötü kalpli karanlıklar tanrısı Set Mısır ülkesinin tahtını ele geçirdikten sonra bu barış içinde yaşayan ülkeyi tam bir kaos ve yıkıma sürüklemiştir. Bu barbar lidere kimse karşı çıkamamaktadır. Ancak genç bir hırsız olan Bek Set'in elinde bulunan sevgilisini kurtarmak ve dünyayı karanlığın şerrinden korumak için Horus adında bir başka tanrı ile güçlerini birleştirirler. 

Oyuncular: Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler 

Yönetmen: Alex Proyas

18. The Mummy, 2017

18. The Mummy, 2017

IMDb: 5.4 

Özet: Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır. 

Oyuncular: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis 

Yönetmen: Alex Kurtzman

17. The Scorpion King, 2002

17. The Scorpion King, 2002

IMDb: 5.5 

Özet: 5.000 yıl önce acımasız savaşçı kral Memnon, kaderinde çöllerin korku dolu insanlarını yönetmek olduğuna inanıyordu. Komutası altındaki zalim barbarlardan kurulu ordusuyla her tarafı sildi süpürdü ve büyük bir katliam yaptı. Öldürmediği insanları köleleştirdi. Kendisine muhalefet edenleri sistemli bir biçimde yok eden Memnon'un stratejilerinin kaynağında geleceği çok iyi gören bir büyücü vardı. Memnon'un zulmü karşısında sadece birkaç kabile direnebildi, son darbesinin kaçınılmaz olduğunu bildikleri için güçlerini birleştirme yoluna gittiler ve Mathayus'un yardımını istediler. Öldürme sanatlarında beceri sahibi bir suikastçiler kuşağından gelen Mathayus, Memnon'un elindeki en tehlikeli araç olan büyücüyü safdışı edebilecek tek güçtü. Mathayus çok büyük cesaret ve dayanıklılık gerektiren bu savaşın içine girdi. Mathaus bir gerçeğin farkındaydı: Hayatta kalabilmenin tek çaresi, Memnon ile direkt bir çatışmaya girmekten geçiyordu. 

Oyuncular: Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan 

Yönetmen: Chuck Russell

16. Blood from the Mummy’s Tomb, 1971

16. Blood from the Mummy’s Tomb, 1971

IMDb: 5.6 

Özet: Sihirli güçleriyle bilinen Mısır prensesinin tabutu Londraya getirilir. Bu arada arkeolojik ekibin başındaki Profesör Julian Fuchs'un kızı Margaret garip kabuslar görmektedir. Genç kızın bedeninde prensesin ruhunun zuhur bulmasıyla korkunç olaylar olmaya başlar. 

Oyuncular: Andrew Keir, Valerie Leon, James Villiers 

Yönetmenler: Seth Holt, Michael Carreras

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15. Mummies, 2023

15. Mummies, 2023

IMDb: 5.9 

Özet: Mısır’da, yeraltında 3000 yıllık bir mumya şehri vardır. İmparatorluk emri ile Prenses Nefer, Thut ile evlenmek zorundadır. Ancak, her ikisi de aslında evlenmek istemezler; Nefer özgürlüğüne düşkündür, Thut’un da bağlılığa alerjisi vardır. Tanrıların istekleriyse kaçınılmazdır; Thut, sadece yedi gün içinde Nefer ile evlenmek zorunda kalacak ve düğüne Firavun’un kendisine verdiği kadim yüzüğü getirecektir. 

Oyuncular: Óscar Barberán, Ana Esther Alborg, Luis Reina 

Yönetmen: Juan Jesús García Galocha

14. Exodus: Gods and Kings, 2014

14. Exodus: Gods and Kings, 2014

IMDb: 6.0 

Özet: Firavun Ramses'in şiddetinden kaçmak için, Hz. Musa'ya güvenen 600 bin kişiyle birlikte bin bir türlü engeli aşma çabalarını anlatan film, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Sonrasında ise firavuna baş kaldırıp Mısır'da köle olarak çalıştırılan İbraniler'i serbest bırakılmasını sağlamasıyla başlayan ve ölümüne kadar geçen sürece odaklanıyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley 

Yönetmen: Ridley Scott

13. Cleopatra: Queen of Sex, 1970

13. Cleopatra: Queen of Sex, 1970

IMDb: 6.1 

Özet: Mısır kraliçesi Kleopatra VII Philopator ile Romalı sevgilileri Julius Caesar ve Mark Antony'nin dönemine ruhani bir yolculuk yapan gelecekten gelen üç kişi, kendi zamanlarında uğursuz bir düşman tarafından geliştirilen planın doğasını çözmeye çalışırken en yakın arkadaşları olurlar. 

Oyuncular: Chinatsu Nakayama, Kotoe Hatsui, Tsubame Yanagiya 

Yönetmenler: Osamu Tezuka, Eiichi Yamamoto

12. The Jewel of the Nile, 1985

12. The Jewel of the Nile, 1985

IMDb: 6.1 

Özet: Joan, bir Orta Doğu ülkesinin şeyhinin davetini kabul eder ama orada alıkonulur. Bunun üzerine Jack ve yardımcısı Ralph, onu kurtarmak için yollara düşerler. 

Oyuncular: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito 

Yönetmen: Lewis Teague

11. The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec, 2010

11. The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec, 2010

IMDb: 6.3 

Özet: Yıl 1912. Adele, amacına ulaşabilmek için sınır tanımayan gözü kara genç bir gazetecidir. Buna Mısır’a gidip oradaki mumyalarla uğraşmakta dahildir. Bu arada, Paris’te, panik yaşanmaktadır. Bir uçan dinozor cinsi olan pterodactyl a ait 136 milyon yaşındaki bir yumurta Ulusal Tarih Müzesinde sergilendiği bölümde bilinmeyen biri tarafından kuluçkalanır. Yumurtadan çıkan kuş kentte terör estirmektedir. Ama yaşamı maceralarla dolu olan Adele için bunlar heyecan sayılmaz. 

Oyuncular: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche 

Yönetmen: Luc Besson

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10. Joseph: King of Dreams, 2000

10. Joseph: King of Dreams, 2000

IMDb: 6.5 

Özet: Yaşı oldukça ilerlemesine ve bir sürü çocuğu olmasına rağmen yeniden baba olunca çok sevinen Baba, oğluna Joseph adını verir. Büyüyüp genç bir delikanlı olan Joseph herkes tarafından sevilmektedir ama onu çekemeyen abisi sonunda ona bir oyun oynar ve onu tuzağa düşürüp esir tüccarlarına satar. Her şeye şahit olan diğer kardeşlerin de bir sesi çıkmaz. Esir tüccarları Joseph'i büyük bir şehre getirip satarlar. Firavunun sarayına köle olarak giden Joseph orada hemen göze batıp sevilen biri haline gelir ve onu sevenlerin arasına Firavunun kız kardeşi girince de onun tüm hayatı değişiverir. 

Oyuncular: Ben Affleck, Mark Hamill, Richard Herd 

Yönetmenler: Rob LaDuca, Robert C. Ramirez

9. Exodus, 1960

9. Exodus, 1960

IMDb: 6.7 

Özet: Yahudi paramiliter grubu Haganah'ın tutkulu bir üyesi olan Ari Ben Canaan, Exodus adlı bir gemiyle 600 Yahudi mülteciyi Kıbrıs'tan Filistin'e tehlikeli bir yolculuğa çıkarmaya çalışır. Geminin varış noktasına ulaşmasına izin vermeyen İngiliz güçlerinin engellemesiyle karşılaşır. 

Oyuncular: Paul Newman, Eva Marie Saint, Ralph Richardson 

Yönetmen: Otto Preminger

8. The Mummy, 1959

8. The Mummy, 1959

IMDb: 6.7 

Özet: Prenses Ananka'nın 4.000 yıllık mezarını keşfeden arkeologlar teker teker vahşice öldürülür. Kırk yüzyıl önce Mısır'ın baş rahibi olan Kharis, kadim tanrıların gücüyle hayata döndürülmüştür ve tek amacı kutsal mezara yapılan saygısızlıktan sorumlu olanları yok etmektir. Ancak kaşiflerden birinin karısı olan Isobel'in güzel prensese benzemesi, suskun ve acı çeken canavarı emirlere karşı gelmeye ve Isobel'i bilinmeyen bir kadere kaçırmaya zorlar. 

Oyuncular: Peter Cushing, Christopher Lee, Yvonne Furneaux 

Yönetmen: Terence Fisher

7. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra, 2002

7. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra, 2002

IMDb: 6.7 

Özet: Güzelliğiyle dört cihana nam salan Kleopatra ile kendini beğenmiş Sezar, Mısır halkı üzerine karşıt görüşlere sahiplerdir. Kleopatra Mısırlıların en az Romalılar kadar kültürlü ve değerli bir medeniyet olduğunu öne sürerken Sezar bunu hiçbir şekilde kabul etmemektedir. Kleopatra bunun üzerine Sezar'ı büyüleyecek bir saray yaptırmaya karar verir. Üç ay gibi imkansız bir sürede bitmesi gereken saray inşaatı için Mimar Temelius görevlendirilir. Bu imkansız görevi tamamlamak için Temelius'un, Asteriks, Oburiks ve Büyüfiks'in yardımlarına ihtiyacı olacaktır. 

Oyuncular: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze 

Yönetmen: Alain Chabat

6. Cleopatra, 1963

6. Cleopatra, 1963

IMDb: 7.0 

Özet: MÖ. 48'de, Roma İmparator'u Sezar Mısır'a sefere çıkmaya karar verir. Ptolemy Sezar'ın güvenini kazanmaya çalışırken, kurnaz eski Kraliçe Kleopatra Sezar'a küçük bir oyun oynar ve Ptolemy'i devredışı bırakır. Sezar çok etkilendiği Kleopatra'yı kendisine eş olarak alır ve onu Mısır'ın tek hakimi ilan eder. Beraberliklerinden Caesarion adını verdikleri bir de oğulları olur. Ama Sezar'ın Roma'ya geri dönmesi gerekmektedir. Beraberinde Kleopatra'yı da götürür. Yeni kraliçe için görkemli bir karşılama töreni düzenlenir. Fakat kısa süre sonra Sezar suikaste uğrayınca güzel kraliçe de ülkesi Mısır'a geri döner. 

Oyuncular: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison 

Yönetmenler: Joseph L. Mankiewicz, Rouben Mamoulian

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5. The Mummy, 1932

5. The Mummy, 1932

IMDb: 7.0 

Özet: 1921 senesinde Mısır’da geçen filmde İngiliz arkeologlar eski Mısır prensi Imhotep’in 3700 yıllık mumyasını bulurlar. Mezarda eski Mısır'ın bilgelik ve yazı tanrısı Thoth’a ait belgeler de bulunur. Genç bir arkeolog büyük bir hata yaparak belgede yazanları yüksek sesle okur ve mumya tekrar hayata döner. 10 yıl sonra Sir Joseph oğlu Frank’le bölgeye geri döner. Keşif grubunun içinde gizemli Mısırlı Ardath Bay’de vardır. Ardath Bay eski aşkının mezarını bulabilmek için keşif grubuna katılmış olan Mumya’dır. Eski aşkını hayata döndürmek için tüm güçlerini kullanmaya hazırdır. 

Oyuncular: Boris Karloff, Zita Johann, David Manners 

Yönetmen: Karl Freund

4. Agora, 2009

4. Agora, 2009

IMDb: 7.1 

Özet: O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile unutulmayacak bir kadın. Üzerine çullanan onlarca erkeğin darbeleriyle son nefesini veren, cesedi sokaklarda sürüklenip, eti kemiklerinden midye kabukları yardımıyla ayrılan ama ne olursa olsun tarihin unutulmazları arasına giren bir kadın. Yani 45 yaşındayken bu dünyadan göçüp giden İskenderiyeli Hypatia. 

Oyuncular: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac 

Yönetmen: Alejandro Amenábar

3. The Mummy, 1999

3. The Mummy, 1999

IMDb: 7.1 

Özet: Binlerce yıl önce Mısır'da, İmhotep baş rahibi ile firavunun gözdesi Anck Su Namun gizli bir aşk yaşamaktadırlar. Ancak sevgililer yakalandığında cezaları korkunç olur. Güzel kadın intihar eder, baş rahip ise Hom-Dai, yani Ölüler Şehri Hamunaptra'ya diri diri gömülmeye mahkum edilir. Korkunç ceza infaz edilirken, rahip geri döneceğine yemin etmektedir.1923'te Amerikalı maceracı Rick, Hamunaptra'yı bulmak isteyen İngiliz kardeşlere rehberlik etmektedir. Kaypak Johnathan, hazinelerin hayallerini kurarken Evelyn'in merakı ise tamamen bilimseldir. Üçlü bilmeden korkunç laneti uyandıracaklardır. 

Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah 

Yönetmen: Stephen Sommers

2. The Prince of Egypt, 1998

2. The Prince of Egypt, 1998

IMDb: 7.2 

Özet: Mısır'ın Firavunlar döneminde Nil nehrinde bir sepetin içinde bulunan çocuk saraya getirilir ve Firavun ailesinin bir ferdi olarak yetiştirilir. Moses ailesinin kölelere eziyet ve işkence yapmasına karşıdır ve bir gün bir köleye işkence yapan Firavun askerini öldürür ve kaçar. Kaçarken Yahudi halkıyla karşılaşır ve kendisi hakkında gerçekleri öğrenir. Ardından Tanrı'nın sesi onu kavmini kurtaran elçi olarak seçtiğini söyler ve Moses'ın hayatı tamamen değişir. Bu arada kardeşi Aaron'u (Harun) ve Miriam'ı bulur. Firavun'a halkını bırakması için Tanrının mesajlarını iletir. Ne var ki Firavun her defasında Moses'i reddeder. 

Oyuncular: Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer 

Yönetmenler: Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells

1. The Ten Commandments, 1956

1. The Ten Commandments, 1956

IMDb: 7.9 

Özet: Mısır Prensi, Musa, bir Musevi olarak gerçek mirasını ve halkının kurtarıcısı olarak büyük misyonunu öğrenir. Tüm yeni doğan erkek Musevileri ele geçiren Mısır Firavunu 1. Ramses'ten kaçmak için bebek Musa Nil üzerinde kamış sepetle yolculuğuna başlar. Firavunu kızı Bithiah tarafından kurtarılır, evlat edinilir ve erkek kardeşi Firavun Seti'nin sarayında büyütülür. Musa Seti'nin beğenisini ve veliaht prenses Nefertiri'nin sevgisini kazanırken Seti'nin oğlu Rameses'in de nefretini üstüne çeker. 

Oyuncular: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter 

Yönetmen: Cecil B. DeMille

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