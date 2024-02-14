Daha Çıkmadan Rekor Geldi! Deadpool & Wolverine Fragmanıyla Sinema Dünyasının Zirvesine Oturdu

Hollywood'un en sevilen aktörlerinden Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın bir araya geldiği, merakla beklenen üçüncü Deadpool filmi, sinema severlerin kalbini çalmaya hazırlanıyor. İlk iki filmiyle büyük beğeni toplayan yapımın yeni fragmanı, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.