Daha Çıkmadan Rekor Geldi! Deadpool & Wolverine Fragmanıyla Sinema Dünyasının Zirvesine Oturdu
Daha Çıkmadan Rekor Geldi! Deadpool & Wolverine Fragmanıyla Sinema Dünyasının Zirvesine Oturdu
Hollywood'un en sevilen aktörlerinden Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın bir araya geldiği, merakla beklenen üçüncü Deadpool filmi, sinema severlerin kalbini çalmaya hazırlanıyor. İlk iki filmiyle büyük beğeni toplayan yapımın yeni fragmanı, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
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Göz kamaştırıcı performanslarıyla perdeye hayat veren Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, daha şimdiden izleyenleri adeta ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.
Super Bowl'da yayınlanan tanıtım, ilk 24 saatteki başarısıyla tüm zamanların en çok izlenen fragmanı oldu.
Rekor, 2021 yılının son günlerinde gösterime giren Spider-Man: Eve Dönüş Yok filmine aitti.
Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu yapım, 26 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.
Fragman, bir hayli merak uyandırdı 👇
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