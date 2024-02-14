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Daha Çıkmadan Rekor Geldi! Deadpool & Wolverine Fragmanıyla Sinema Dünyasının Zirvesine Oturdu

Daha Çıkmadan Rekor Geldi! Deadpool & Wolverine Fragmanıyla Sinema Dünyasının Zirvesine Oturdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 12:21

Hollywood'un en sevilen aktörlerinden Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın bir araya geldiği, merakla beklenen üçüncü Deadpool filmi, sinema severlerin kalbini çalmaya hazırlanıyor. İlk iki filmiyle büyük beğeni toplayan yapımın yeni fragmanı, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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Göz kamaştırıcı performanslarıyla perdeye hayat veren Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, daha şimdiden izleyenleri adeta ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Göz kamaştırıcı performanslarıyla perdeye hayat veren Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, daha şimdiden izleyenleri adeta ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

İkilinin arasındaki kimyayı gözler önüne seren fragman, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Fragmanı bu içeriğimizden izleyebilirsiniz 👇

Super Bowl'da yayınlanan tanıtım, ilk 24 saatteki başarısıyla tüm zamanların en çok izlenen fragmanı oldu.

Super Bowl'da yayınlanan tanıtım, ilk 24 saatteki başarısıyla tüm zamanların en çok izlenen fragmanı oldu.

Fragman, bir günde 365 milyon kişi tarafından izlendi.

Rekor, 2021 yılının son günlerinde gösterime giren Spider-Man: Eve Dönüş Yok filmine aitti.

Rekor, 2021 yılının son günlerinde gösterime giren Spider-Man: Eve Dönüş Yok filmine aitti.

Marvel filmi, bir günde 355,5 milyon izlenmeye ulaşarak adını tarihe yazdırmıştı.

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu yapım, 26 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu yapım, 26 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.

Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler de yer alıyor.

Fragman, bir hayli merak uyandırdı 👇

Fragman, bir hayli merak uyandırdı 👇
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