Başrolünde Ryan Reynolds'ın Yer Aldığı "Deadpool & Wolverine" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Ryan Reynolds'ın Yer Aldığı "Deadpool & Wolverine" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Ryan Reynolds’ın yer aldığı 'Deadpool & Wolverine' filmi, daha vizyona girmeden iddialı yapımlar arasında yerini aldı. Çekimleri tamamlanan filmden fragman geldi.
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Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen yapımlarından olan 'Deadpool' serisi üçüncü filmiyle yakın zamanda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
X - Men serisinde Wolverine karakterine hayat veren Hugh Jackman, 7 yıl aradan sonra bu filmde izleyicilerin karşısına çıkacak.
Şimdiden iddialı yapımlar arasında yerini alan 'Deadpool & Wolverine' filminin yönetmen koltuğunda Kanadalı Shawn Levy oturuyor.
Ryan Ryanolds'ın başrolünde bulunduğu 'Deadpool' ve 'Deadpool 2' serilerinin devamı niteliğinde olan bu filmde birçok süper kahramanı bir arada göreceğiz.
2003 yılında vizyona giren Daradevil filminde Elektra karakterine hayat veren oyuncu Jennifer Garner da filmin kadrosunda yer alıyor.
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Uzun zamandır merakla beklenen filmin 26 Temmuz'da vizyona gireceği duyuruldu.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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İkinci filmin sonunda geçmişe gidip bir şeyleri değiştirdiği sahneler gerçekmiş demek ki.