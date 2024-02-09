Başrolünde Kate Winslet'ın Yer Aldığı HBO Max'in Mini Dizisi 'The Regime'in Yayın Tarihi Duyuruldu!
Başrolünde Kate Winslet'ın Yer Aldığı HBO Max'in Mini Dizisi 'The Regime'in Yayın Tarihi Duyuruldu!
Kate Winslet'ın başrolünde yer aldığı hem dram hem de komedi arayışında olanları tatmin edecek “The Regime” dizisinden ilk afiş yayımlandı.
Diziyle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, 'Mare of Easttown' dizisindeki küçük kasaba dedektifi rolünden sonra mini dizi 'The Regime'de Madame Chancellor rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Çekimlerin Avusturya ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirildiği HBO'nun yeni dizisi 'The Regime' şimdiden izleyicide büyük merak uyandırmayı başardı.
Mini dizi, modern bir Avrupa rejiminin duvarları içinde bir yılın hikayesini anlatıyor ve rejim çökmeye başladıkça olaylar gelişiyor.
Dizide başrole Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton ve Hugh Grant gibi isimler eşlik edecek.
Stephen Frears ve Jessica Hobbs tarafından yönetilen dizinin senaryosunu ise Will Tracy kaleme aldı.
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4 Mart tarihinde BluTV üzerinden izleyiciyle buluşması planlanan dizinin ilk afişi yayımlandı.
Dram ve kara komedi türündeki dizinin ilk afişi👇
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