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Sinemalarda Bu Hafta: Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz'den 'Zavallılar'a 7 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz'den 'Zavallılar'a 7 Film Vizyonda!

Sinema
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 08:01

Şubat ayının ikinci haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen Kaan Yıldırım'ın yer aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 7 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Zavallılar

1. Zavallılar

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

Yönetmen: Yórgos Lánthimos 

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

2. İyi Bir Aile Değiliz

2. İyi Bir Aile Değiliz

Özet: İyi Bir Aile Değiliz, babalarının beklenmedik ölümünden sonra kendilerini türlü olayların içerisinde bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Babasının vefatı üzerine Murat, hayatının en tuhaf aile buluşmasına katılmak zorunda kalır. O cenaze işlerini İstanbul’da organize edeceğini söylese de akrabaları rahmetliyi rahmetliyi köylerindeki aile mezarlığına defnetmek ister. Murat, babasını kaybetmenin acısını yaşarken canezenin kaybolduğunu öğrenir. Artık tüm aile üyeleri Murat’ın gözünden şüphelidir. Tüm aile cenazeyi bulmak için harekete geçer. İlaçlarını kullansa iyi biri olan kuzen Hızır, yardımseverliği ile insanları rahatsız eden diğer kuzen Sinan, ailenin ayaklı gazetesi Çiçek, işbilikçi kapıcı başta olmak üzere ailenin diğer garip üyeleri bu süeçte Murat’u çileden çıkarır.

Yönetmen: Haki Biçici

Oyuncular: Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever

3. Dune: Çöl Gezegeni

3. Dune: Çöl Gezegeni

Özet: Uzak bir gelecekte geçen 'Dune', ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. 'Baharat' adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu 'baharat'tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

Yönetmen: Denis Villeneuve 

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

4. Mihrez 3: Cin Bebek

4. Mihrez 3: Cin Bebek

Özet: Mihrez 3: Cin Bebek, çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Selma ve Muzaffer yeni evlenen bir çiftir. Onlar, gizemli bir doğum ile çocuklarına kavuşur. Ancak bu doğum geçmişte yaşanan esrarengiz bazı olayların habercisidir. Çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından hem aile içerisinde hem de yaşadıkları köyde bazı esrarengiz olaylay meydana gelir ve çok geçmeden büyük bir lanet başlar. Lanet köye yayılır ve cin bebek doğar.

Yönetmen: Engin Akyıldırım

Oyuncular: Banu Şahin, Levent Çakır, Erman Erkay

5. Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

5. Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

Özet: Komedi türündeki “Türkler Çıldırmış Olmalı” filminin devam halkası olan “Türkler Çıldırmış Olmalı 2 Mavi Vatan”ın yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Murat Aslan oturuyor. Senaryosunda Murat Aslan’ın imzasının olduğunu filmin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Murat Aslan 

Oyuncular: Sadi Celil Cengiz, İnan Ulaş Torun, Ömer Başdoğan

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6. Harika Kanatlar: Maksimum Hız

6. Harika Kanatlar: Maksimum Hız

Özet: Dünya'nın kahramanları Harika Kanatlar, sevimli Fei'yi partiye ulaştırmak için Jett'in en hızlı jetini kullanır. Ancak bu sırada Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planları ile karşı karşıya kalırlar. Annesinin kaçırılması üzerine Fei, Jett ile birlikte harekete geçer ve ipuçlarını takip eder. Harika Kanatlar ekibinin yardıma gelmesiyle birlikte macera başlar. Harika Kanatlar, Jett ve Fei ile birlikte mücadele ederek uzayda başlayan savaşı kazanmaya çalışır

Yönetmen: Xiaoqing Cai, Cai Dongqing

Oyuncular: Zhang JiaQi, Youxuan Wu, Yi-Pei He

7. MK Ultra: Gizli Dosyalar

7. MK Ultra: Gizli Dosyalar

Özet: MK Ultra, 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini konu ediyor. Bir akıl hastanesinde işe başlayan Ford Strauss, azimli ve işine tutkuyla bağlı olan bir psikiyatrdır. Ancak onun bilmediği şey, çalıştığı akıl hastanesinde merkezi istihbarat teşkilatı CIA'in insan denekler üzerinde çalışmalar yaptığıdır. Deneklere uyuşturucu madde verilerek zihin kontrolü sağlamayı amaçlamaktadırlar. CIA’in yürüttüğü bu gizli deneylerin yapıldığı kurumu yönetmek zorunda kalan Ford, kendisini ahlaki ve bilimsel bir çelişkinin içinde bulur. Çok geçmeden Ford, yapılan bu operasyonun illegal olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Joseph Sorrentino 

Oyuncular: Anson Mount, Jaime Ray Newman, Jason Patric

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