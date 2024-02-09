Sinemalarda Bu Hafta: Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz'den 'Zavallılar'a 7 Film Vizyonda!

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

Yönetmen: Yórgos Lánthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe