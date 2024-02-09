Sinemalarda Bu Hafta: Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz'den 'Zavallılar'a 7 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz'den 'Zavallılar'a 7 Film Vizyonda!
Şubat ayının ikinci haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen Kaan Yıldırım'ın yer aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 7 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Zavallılar
2. İyi Bir Aile Değiliz
3. Dune: Çöl Gezegeni
4. Mihrez 3: Cin Bebek
5. Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
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6. Harika Kanatlar: Maksimum Hız
7. MK Ultra: Gizli Dosyalar
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