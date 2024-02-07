Muhammed Ali'nin Hayatını Anlatan "Fight Night: The Million Dollar Heist" Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu!
Muhammed Ali'nin Hayatını Anlatan "Fight Night: The Million Dollar Heist" Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu!
NBCUniversal'a bağlı dijital platform Peacock'ta yayınlanacak yeni dizi 'Fight Night: The Million Dollar Heist' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
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Muhammed Ali'nin başarı hikayesini anlatacak olan "Fight Night: The Million Dollar Heist" dizisi iHeartPodcast imzalı aynı adlı podcaste dayanılarak Shaye Ogbonna ve Will Packer tarafından hazırlanıyor.
Jason Horwitch showrunner olarak görev alıyor. Universal Television ise yapımını üstleniyor.
Dexter Darden'ın Muhammed Ali'yi canlandıracağı dizi, Atlanta'da geçen polis ve soyguncu ekseninde yaşananları da konu alacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, Terrence Howard ve Craig Brewer da yer alıyor.
NBCUniversal'a bağlı dijital platform Peacock'ta yayınlanacak olan diziye son olarak sürpriz bir isim dahil oldu.
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Diziye yapımcı olarak dahil olan Kevin Hart aynı zamanda başrollerden birini üstlendi.
Diziyle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz. Siz Kevin Hart'ın kadroya dahil olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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