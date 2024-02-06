'Casino Royal'in Kötü Adamı Mads Mikkelsen, 007 Karakteriyle İlgili Alternatif Teorisini Paylaştı!
'Casino Royal'in Kötü Adamı Mads Mikkelsen, 007 Karakteriyle İlgili Alternatif Teorisini Paylaştı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/696406/...
2006 yılına damga vurmuş aksiyon filmi 'Casino Royale'in kötü adamı Mads Mikkelsen, Daniel Craig'in canlandırdığı 007'nin kaderiyle ilgili alternatif teorisini paylaştı.
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Oyuncu kadrosunda Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen gibi yetenekli isimlerin yer aldığı 2006 yapımı 'Casino Royale' yayınlandığı döneme damga vurmuş filmlerden biri.
Senaryosunu Wolf Mankowitz ve John Law'un kaleme aldığı film, James Bond'un kariyerinin ilk dönemini konu alıyor.
Sinema tarihinin hiç kuşkusuz en karizmatik ve en gizemli ajanı olan James Bond’un ilk 'Casino Royale' filminde yer alan kötü adam Mad Mikkelsen alternatif sonunu paylaştı.
Mads Mikkelsen, Daniel Craig'in canlandırdığı 007'nin sonunun farklı olmasını beklediğini ifade etti.
NBC'nin korku-gerilim dizisi Hannibal'da canlandırdığı yamyam terapist rolüyle tanınan Mad Mikkelsen, Business Insider'a verdiği son röportajda şu ifadelere yer verdi:
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Britanyalı aktörle Casino Royale'de çalışmaktan büyük keyif aldığını anlatan Mikkelsen, Craig'in canlandırdığı 007'nin 2021 yapımı 'Ölmek İçin Zaman Yok'taki ölümüne rağmen onu bu rolde bir kez daha görmeyi umduğunu söyledi.
"Dürüst olmak gerekirse, Daniel'ın bir tane daha son yaptığını görmek isterdim. Evet. Farklı bir şekilde bitirmesini görmek isterdim. Asıl soru bu, değil mi? Yani, neticede bu Bond; bence her durumdan kurtulabilir."
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