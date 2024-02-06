Orijinal Dizinin Öncesine Odaklanacak 'Outlander: Blood Of My Blood' Dizisiyle İlgili Detaylar Belli Oldu!
Orijinal Dizinin Öncesine Odaklanacak 'Outlander: Blood Of My Blood' Dizisiyle İlgili Detaylar Belli Oldu!
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/outlande...
Orijinal dizideki öykünün öncesine odaklanacak 'Outlander Blood Of My Blood'ın oyuncu kadrosunda Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield ve Jeremy Irvine rol alacak.
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Orijinal dizideki öykünün öncesine odaklanacak 'Outlander Blood Of My Blood' için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
'Blood of My Blood'ın oyuncu kadrosunda Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield ve Jeremy Irvine rol alacak.
10 bölüm olarak planlanan dizinin Jamie'nin ebeveynlerinin hayatlarını, ilişkilerini ve sadık eşinin ebeveynlerinin köken hikayelerini araştıracağı ortaya çıktı.
Jamie için annesi Ellen MacKenzie'yi Harriet Slater ve babası Brian Fraser'ı ise Jamie Roy canlandıracak. Claire için ebeveynleri Julia Moriston ve Henry Beauchamp'ı sırasıyla Hermione Corfield ve Jeremy Irvine hayat verecek.
İskoçya'da çekilecek olan dizi, Jamie'nin 18. yüzyılın başlarında İskoç Dağlık Bölgesi'ndeki ebeveynleri ve Claire'in 1. Dünya Savaşı İngiltere'sindeki ebeveynleri ile iki farklı zaman diliminde geçen bu iki paralel aşk hikayesi anlatılacak.
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Ronald D. Moore ve Maril Davis'in yönetici yapımcılığını üstleneceği diziden beklentileriniz ne yönde? Yorumlarda buluşalım.👇
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