Dakota Johnson'ın Madame Web Esintili Yarı Transparan Elbisesi Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Dakota Johnson, Madame Web'in mistik havasını üzerine serpiştirmiş gibi duran, yarı transparan bir elbise ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Elbisenin her bir detayındaki örümcek ağlarını andıran ince işçilikler, Dakota'yı bu görünümüyle adeta bir süper kahraman edasına büründürdü. Detaylar içerikte. 👇

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