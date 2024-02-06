Dakota Johnson'ın Madame Web Esintili Yarı Transparan Elbisesi Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Dakota Johnson'ın Madame Web Esintili Yarı Transparan Elbisesi Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Dakota Johnson, Madame Web'in mistik havasını üzerine serpiştirmiş gibi duran, yarı transparan bir elbise ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Elbisenin her bir detayındaki örümcek ağlarını andıran ince işçilikler, Dakota'yı bu görünümüyle adeta bir süper kahraman edasına büründürdü. Detaylar içerikte. 👇
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Sony-Marvel iş birliğindeki yeni film "Madame Web", 16 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin önemli yıldızı Dakota Johnson, 2024 Vogue Brazil Ball etkinliğinde dikkat çekici bir görünüm sergiledi.
Madame Web karakteri, Spider-Man çizgi romanlarından tanıdığımız örümcek ağı şeklindeki yaşam destek sistemiyle bağlantılı yaşlı bir kadındır.
Ancak filmde Johnson, durugörü yeteneklere sahip genç bir paramedik olan Cassandra Web olarak karşımıza çıkıyor.
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Cassandra, gelecekte olacak olayları önceden görebilen bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenek hem geçmişiyle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmesini gerektirir hem de üç genç kadını, onları tehdit eden ölümcül bir tehlikeden korumaya çalışırken farklı süper kahramanlara dönüşmelerine yardımcı olur.
Filmin yönetmenliğini S. J. Clarkson üstlenirken senaryosu Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından yazıldı.
Kadroda Dakota Johnson'ın yanı sıra Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott ve Zosia Mamet gibi isimler yer alıyor.
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