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İnsanlar İçin Önemli Olmadığı Sürece Oyunculuğu Bıraktığını Duyuran Jim Carrey Yeni Bir Filmle Geri Dönüyor

İnsanlar İçin Önemli Olmadığı Sürece Oyunculuğu Bıraktığını Duyuran Jim Carrey Yeni Bir Filmle Geri Dönüyor

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 09:53

2022'de 'Sonic the Hedgehog 2'nin kendisinin son filmi olacağını söyleyen ünlü oyuncu Jim Carrey, serinin üçüncü filminde rol almak üzere yeniden kamera karşısına döndü. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Jim Carrey, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını duyurmasına rağmen "Sonic the Hedgehog 3" filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Jim Carrey, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını duyurmasına rağmen "Sonic the Hedgehog 3" filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor.

62 yaşındaki ünlü aktör ve komedyen 2022'de "Kirpi Sonic 2" (Sonic the Hedgehog 2) filmiyle oyunculuk kariyerinin sona erdiğini açıklamıştı.

62 yaşındaki ünlü aktör ve komedyen 2022'de "Kirpi Sonic 2" (Sonic the Hedgehog 2) filmiyle oyunculuk kariyerinin sona erdiğini açıklamıştı.

Carrey, eğer olağanüstü bir senaryo ile karşılaşırsa tekrar kamera karşısına geçebileceğini belirtmiş, bu senaryonun "insanlar için gerçekten önemli" olması gerektiğini vurgulamıştı.

Carrey, eğer olağanüstü bir senaryo ile karşılaşırsa tekrar kamera karşısına geçebileceğini belirtmiş, bu senaryonun "insanlar için gerçekten önemli" olması gerektiğini vurgulamıştı.

Variety'nin haberine göre Jim Carrey, Sega'nın sevilen video oyunu serisinden uyarlanan "Sonic the Hedgehog" serisinin üçüncü filminde Dr. Robotnik karakteriyle yeniden sahneleri süsleyecek.

Variety'nin haberine göre Jim Carrey, Sega'nın sevilen video oyunu serisinden uyarlanan "Sonic the Hedgehog" serisinin üçüncü filminde Dr. Robotnik karakteriyle yeniden sahneleri süsleyecek.

Kirpi Sonic 2 filminin finalinde Carrey'nin canlandırdığı Dr. Robotnik karakteri büyük bir düşüş yaşamış ancak filmin sonunda karakterin cesedinin bulunamadığı gösterilmişti. Bu durum, karakterin geri dönüşü için kapıyı aralık bırakmıştı.

Kirpi Sonic 2 filminin finalinde Carrey'nin canlandırdığı Dr. Robotnik karakteri büyük bir düşüş yaşamış ancak filmin sonunda karakterin cesedinin bulunamadığı gösterilmişti. Bu durum, karakterin geri dönüşü için kapıyı aralık bırakmıştı.
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Carrey'nin dönüşü Dr. Robotnik'in karakteristik kahkahasının duyulduğu bir video ile sosyal medyada duyuruldu.

Carrey'nin dönüşü Dr. Robotnik'in karakteristik kahkahasının duyulduğu bir video ile sosyal medyada duyuruldu.

Gönderide "Hepiniz gittiğimi sandınız ama ben sadece yeraltındaydım. Gördükleriniz sadece gelecek şeylerin bir gölgesi" ifadeleri kullanıldı.

Carrey, olası emekliliğinin arkasındaki neden olarak sakin ve sanatsal bir yaşamı tercih ettiğini belirtmiş, yeterince iş yaptığını ve kendini yeterli bulduğunu ifade etmişti.

Carrey, olası emekliliğinin arkasındaki neden olarak sakin ve sanatsal bir yaşamı tercih ettiğini belirtmiş, yeterince iş yaptığını ve kendini yeterli bulduğunu ifade etmişti.

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