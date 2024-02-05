Finalinden Sonra Kültleşen Hannibal Dizisinin Geri Dönmesi İçin Görüşmeler Yapılıyor
Finalinden Sonra Kültleşen Hannibal Dizisinin Geri Dönmesi İçin Görüşmeler Yapılıyor
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Mads Mikkelsen, uzun süren görüşmelerin ardından NBC'nin ünlü dizisi Hannibal'ın dördüncü sezonu hakkında umut verici bir açıklama yaptı.
Thomas Harris'in romanlarından uyarlanan korku-gerilim dizisi, üç sezon boyunca eleştirmenlerden yüksek notlar almasına rağmen kanal için beklenen reyting başarısını yakalayamadı.
Üçüncü sezonun heyecanlı finalinden sonra dizinin iptali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Yıllar boyunca Mikkelsen, rol arkadaşı Hugh Dancy ve dizinin yaratıcısı Bryan Fuller, Hannibal'ın devamı ya da bir film ile geri dönüşü konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.
Mikkelsen, 2023 yapımı Bastarden filmiyle ilgili bir röportaj sırasında Hannibal'ın dördüncü sezonunun çekilme ihtimaline dair soruları yanıtladı.
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Aktör, Fuller'ın dizinin devamı için "birkaç fikre" sahip olduğunu doğrulayarak ekip olarak diziye geri dönmeye hevesli olduklarını belirtti.
Ancak somut bir planın henüz mevcut olmadığını, her şeyin uygun bir platform bulunmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.
Dizinin övgü dolu eleştiriler almasının yanı sıra, görsel tarzı ve başrol oyuncularının performanslarıyla da ödüller kazanarak kısa sürede kült bir statü kazandığını belirtti.
Mikkelsen, Bryan Fuller'ın diziyle ilgili fikirlerine dair detay vermekten kaçınsa da Hannibal'ın geleceği konusunda umutlu bir tablo çizdi.
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