Arabesk Sanatçısı Azer Bülbül'ün Hayatı Film Oluyor! Hangi Oyuncu Başrolde Yer Alacak?
Arabesk Sanatçısı Azer Bülbül'ün Hayatı Film Oluyor! Hangi Oyuncu Başrolde Yer Alacak?
Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Sanatçının hayatını canlandıracak isme gelin hep birlikte bakalım. 👇
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Son dönemde müzik dünyasına damga vurmuş isimlerin hayatını beyaz perdede çok sık görmeye başladık. Bunlardan en son vizyona gireni ise 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' olmuştu.
Şimdi ise "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım" ve "Her An Her Şey Olabilir" şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Azer Bülbül'ün hayatı film olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Azer Bülbül'ü kimin canlandıracağı da merak konusu olmuştu. İddialar Kıvanç Tatlıtuğ ya da Cihangir Ceyhan olacağı yönündeydi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 2012 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının hayatını canlandıracak isim belli oldu.
En son 'Camdaki Kız' dizisinde 'Hayri' rolüyle fırtınalar estiren Cihangir Ceyhan'ın Azer Bülbül'e hayat vereceği kesinleşti.
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Şimdiye kadar 'Camdaki Kız', 'Çukur', 'Alev Alev', Blu TV'de yayınlanan 'Adana 01' dizileriyle tanınan ünlü oyuncu sizce bu rolün altından kalkabilecek mi?
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