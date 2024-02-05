Prime Video'nun Aksiyon Komedi Filmi 'Deep Cover'da Rol Alacak İsimler Belli Oldu!
Prime Video'nun Aksiyon Komedi Filmi 'Deep Cover'da Rol Alacak İsimler Belli Oldu!
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/deep-cov...
Prime Video'da yayınlanması planlanan İngiliz aksiyon komedisi 'Deep Cover' filminin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Prime Video'nun orijinal filmi 'Deep Cover' İngiliz aksiyon komedisi türünde şimdiden iddialı filmler arasında yer alıyor.
Başrollerinde Bryce Dallas Howard ve Orlando Bloom'un yer aldığı film, polis tarafından düşük seviyeli operasyonlarda yardımcı olmak için tutulan üç doğaçlama tiyatro aktörünü takip ediyor.
Yönetmenliğini Tom Kingsley'in üstlendiği 'Deep Cover'ın senaryosunu ise Ben Ashenden ve Alexander Owen kaleme almıştır.
Başrollere Sean Bean, Nick Mohammed, Ian McShane, Paddy Considine ve Sonoya Mizuno gibi isimler eşlik edecek.
Londra'nın yeraltı suç dünyasının derinliklerine sürükleyen filmin çekimlerinin 5 Şubat'ta Londra'da başlaması planlanıyor.
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Aynı zamanda Trevorrow, Walter Parkes ve Laurie MacDonald gibi isimler Metronome Film Co. aracılığıyla filmin yapımcılığını üstleniyor.
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