'Popun Kralı' Michael Jackson'ın Hayatını Konu Alacak Olan Filmin Kadrosuna Yeni İsimler Dahil Oldu!
'Popun Kralı' Michael Jackson'ın Hayatını Konu Alacak Olan Filmin Kadrosuna Yeni İsimler Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
'Popun Kralı' Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmde yer alacak oyuncular yavaş yavaş belli olmaya başladı.
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2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı.
Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda 'İlk Gün', 'Adalet', 'Tetikçi' ve 'Kral Arthur' gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.
Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının yeğeni Jaafar'ın, Michael Jackson'a hayat vereceği açıklandı.
Jaafar Jackson son olarak sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaştı.
Avukat rolünü üstleneceği bildirilen Miles Teller için henüz bir anlaşma imzalanmadı ancak Jackson'ın hayatında birkaç önemli avukat olduğu için, henüz hangisini canlandıracağı belli olmasa da önemli bir rol alması bekleniyor.
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Jaafar Jackson'ın yanı sıra ebeveynler Joe ve Katherine Jackson rolündeki Colman Domingo ve Nia Long'un da kadroya katılacak.
Senaryosunu John Logan'ın yazdığı filmin özetinde "Pop'un Kralı olan karmaşık adamın daha önce hiç anlatılmamış ve derinlemesine tasvirini" anlatacağı belirtiliyor.
Bu filmde izleyici, Michael'ın tüm zamanların en büyük şovmeni olmasına yol açan en ikonik performansları da dahil olmak üzere hayatının tüm yönlerini keşfedecek.
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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