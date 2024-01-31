Başrolünde Nicolas Cage'in Yer Aldığı Seri Katil Filmi 'Longlegs'ten Arka Arkaya Posterler Geldi!
Başrolünde Nicolas Cage'in Yer Aldığı Seri Katil Filmi 'Longlegs'ten Arka Arkaya Posterler Geldi!
Oscar ödüllü Nicolas Cage, Jason Cloth ve Dave Caplan'ın imzasını taşıyan 'Longlegs' filmi ile bir kez daha korku türüne dönüyor.
Filmle ilgili detaylara ve yeni posterlere birlikte bakalım. 👇
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Başarılı oyuncu Nicolas Cage, en son başrolünde yer aldığı 'Dream Scenario' filmindeki performansıyla ayakta alkışlanmıştı.
Oscarlı aktör Nicolas Cage'in sıradaki projesi psikolojik gerilim türündeki 'Longles' filminde yine başrolü üstlenmeye hazırlanıyor.
Oyuncu, yönetmen ve senarist Osgood Perkins'in yazıp yöneteceği filmin yapımcılığını Dan Kagan, Dave Caplan, Brian Kavanaugh-Jones, Chris Ferguson ve Nicolas Cage üstlenecek.
Merakla beklenen filmin henüz vizyon tarihi henüz belli olmadı. Ancak filmin ilk posterleri yayınlandı.
Korku türünde daha şimdiden iddialı filmler arasında yer alan 'Longlegs' Deadline'ın haberine göre; diğer klasik Hollywood filmleriyle aynı damarda bir psikolojik gerilim filmi olarak tanımlanıyor.
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Nicolas Cage'in hem başrol hem yapımcı olarak yer aldığı filmin konusuna dair detaylar verilmedi.
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