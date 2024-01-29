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Dev Patel'in İlk Yönetmenlik Denemesi Olan 'Monkey Man' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Dev Patel'in İlk Yönetmenlik Denemesi Olan 'Monkey Man' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:02

Ödüllü oyuncu Dev Patel'in hem başrolde hem de yönetmenlik koltuğunda oturduğu aksiyon filmi 'Monkey Man'in merakla beklenen fragmanı ve afişi yayınlandı.

Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Başrolünde yetenekli aktör Dev Patel'in yer aldığı aksiyon filmi 'Monkey Man' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrolünde yetenekli aktör Dev Patel'in yer aldığı aksiyon filmi 'Monkey Man' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Vipin Sharma, Joseph J.U. Taylor, Brahim Chab, Adithi Kalkunte, Joseph J.U. Taylor, Nagesh Bhonsle gibi isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Vipin Sharma, Joseph J.U. Taylor, Brahim Chab, Adithi Kalkunte, Joseph J.U. Taylor, Nagesh Bhonsle gibi isimler yer alıyor.

Dev Patel'in aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi olan filmde, Patel'in karakterinin öldürülen annesinin intikamını almak için bir arayış içinde olmasını izleyeceğiz.

Dev Patel'in aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi olan filmde, Patel'in karakterinin öldürülen annesinin intikamını almak için bir arayış içinde olmasını izleyeceğiz.

Film, John Wick filmlerine benzer aksiyon sahnelerini Hindu mitolojisinden, özellikle de yarı insan yarı maymun olarak tanımlanan Hanuman'dan esinlenerek bir araya getirmiş.

Film, John Wick filmlerine benzer aksiyon sahnelerini Hindu mitolojisinden, özellikle de yarı insan yarı maymun olarak tanımlanan Hanuman'dan esinlenerek bir araya getirmiş.

Patel'in karakteri ise şu şekilde tanımlanıyor: "Kurumsal açgözlülük ve aşınan manevi değerlerle dolu bir dünyayı ele geçirmek için hapishaneden çıkan beklenmedik bir kahraman."

Patel'in karakteri ise şu şekilde tanımlanıyor: "Kurumsal açgözlülük ve aşınan manevi değerlerle dolu bir dünyayı ele geçirmek için hapishaneden çıkan beklenmedik bir kahraman."
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Büyük bir merakla beklenen filmin ilk afişi sonunda yayımlandı.

Büyük bir merakla beklenen filmin ilk afişi sonunda yayımlandı.

Fragmanı birlikte izleyelim.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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