Başrollerini Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk'un Yer Aldığı 'Düğüm' Dizisinin Tarihi Netleşti!
Başrollerini Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk'un Yer Aldığı 'Düğüm' Dizisinin Tarihi Netleşti!
Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı 'Düğüm' dizisinin yayın tarihi netleşti aynı zamanda merakla beklenen afişi yayınladı.
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Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı 'Düğüm' dizisinin Prime Video'da izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı.
Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı dizi, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın, oğlunun adının karıştığı cinayet sonrasında yaşadığı zorlu sınavı gözler önüne seriyor.
Polisiye dram türündeki dizide Bergüzar Korel'in hayat vereceği Neslihan Turhan karakteri, kimliğini doğruluk ve dürüstlük üstüne kurmuş, yetenekli, başarılı ve hırslı bir televizyoncudur.
Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures yapımı dizide Serkan Altunorak, Neslihan’ın eşi rolünde duygusal ve kırılgan bir akademisyen olan Vural karakterine hayat veriyor.
Nejat karakteriyle izleyicilerle buluşacak olan Caner Cindoruk ise cinayet büroda görev alan işinde başarılı ve güvenilir bir komiser rolünü üstleniyor.
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Neslihan’ın sunduğu “Tek Gerçek” programının yapımcısı rolünde İbrahim Selim, rakip kanalın televizyoncusu rolünde Ece Dizdar, Neslihan’ın asistanı rolünde Itır Esen başarılı oyunculara eşlik ediyor. Kaan Meriç Sezen ise Neslihan’ın oğlu Can rolünü üstleniyor.
İlk Türk orijinal dizi "Düğüm", sekiz bölümüyle sadece Prime Video’da 23 Şubat'ta yayınlanacak.
Filmin merakla beklenen afişi yayınlandı.👇
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