Steven Spielberg'e Ait Orijinal 'Jurassic World'ün Yeni Uyarlamasının Geliştirme Aşamasında Olduğu Duyuruldu!
Steven Spielberg'e Ait Orijinal 'Jurassic World'ün Yeni Uyarlamasının Geliştirme Aşamasında Olduğu Duyuruldu!
Steven Spielberg’in Jurassic Park ve The Lost World filmlerinin orijinal yazarı David Koepp’in aktif olarak yeni bir Jurassic World filmi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
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Başrollerinde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın yer aldığı Jurassic World geçtiğimiz senelerde vizyona girerek gişe rekoru kırmayı başarmıştı.
Steven Spielberg’in Jurassic Park ve The Lost World filmlerinin orijinal yazarı David Koepp’in aktif olarak yeni bir Jurassic World filmi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
Aksiyon filmi Jurassic Park serisinin son filmi 'Jurassic World Dominion’ın aldığı eleştirilere rağmen, David Koepp “yeni bir Jurassic çağının” başlaması için beklentileri arttırdı.
The Hollywood Reporter, Koepp’in projeye dahil olduğu haberini vererek, filmin geliştirme aşamasında olduğunu ve potansiyel vizyon tarihinin 2025 olduğunu açıkladı.
Henüz resmi olarak bir yönetmen belirlenmemiş olsa da, orijinal Jurassic Park’ın yapımcılarından Frank Marshall yeni girişimde yer alıyor.
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Proje henüz ilk aşamalarında olduğu için olay örgüsü ya da oyuncu kadrosu hakkında çok az şey biliniyor. Ancak başrol oyuncuları Chris Pratt ve Bryce Dallas'ın geri dönmesi bekleniyor.
“Jurassic” adını koruma kararı, mevcut süreklilikle bir bağlantıya ya da en azından önceki filmler tarafından kurulan geniş dünya içinde bir ortama işaret ediyor.
Yeni 'Jurassic World' filmiyle ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
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