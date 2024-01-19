Amedeo Modigliani'nin Hayatının Anlatıldığı 'Modi' Filminden Al Pacino'nun Set Görselleri Geldi!
Amedeo Modigliani'nin Hayatının Anlatıldığı 'Modi' Filminden Al Pacino'nun Set Görselleri Geldi!
İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı sırasında Paris'te geçirdiği 48 saati konu alan 'Modi' filminin setinden ilk görseller geldi.
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Johnny Depp, yakında vizyona girecek heyecanla beklenen biyografik film 'Modi'nin yönetmen koltuğuna oturuyor.
Halen prodüksiyon aşamasında olan yeni film, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı sırasında Paris'te geçirdiği 48 saati konu alıyor.
Film, Johnny Depp'in Marlon Brando'yla birlikte rol aldığı 1997 yapımı 'The Brave'den bu yana yöneteceği ilk film olacak.
Variety'nin haberine göre; Depp, kendisini projeye katılmaya ikna edenin Pacino olduğunu söyledi. Pacino, filmde gerçek hayattaki Fransız sanat koleksiyoncusu Maurice Gangnat'ı canlandırıyor.
Depp yaptığı açıklamada, "Modi'nin yönetmeni olarak bu sinema yolculuğuna çıkmak inanılmaz derecede tatmin edici ve dönüştürücü bir deneyim oldu" dedi.
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İtalyan aktör Riccardo Scamarcio'nun Modigliani'yi canlandıracağı filmin yardımcı oyuncu kadrosunda Antonia Desplat, Stephen Graham ve Sally Phillips yer alıyor.
Oyuncuları ve hikayesiyle şimdiden merak uyandırmayı başaran filmden ilk görseller geldi.👇
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