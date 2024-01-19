Çok Satan Aynı Adlı Romandan Uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Çok Satan Aynı Adlı Romandan Uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Emre Gül'ün çok satan romanından uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin teaser fragmanı yayınlandı.
Fragmana gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Başrollerinde Serra Arıtürk ve Samet Kaan Kuyucu'nun yer aldığı Emre Gül'ün aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Güneşi Söndürmem Gerek" beyaz perdeye uyarlanıyor.
Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Gürberk Polat, Burak Can, Ezgi Gör, Lal Ensari, Serdar Bileke, Derin Beşikçioğlu, Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor.
Film, kendisi için mükemmel olabilecek bir hayat süren Umut'un yaşadığı bir olay sonrasında hayatının alt üst olmasını ve hiç beklemediği gerçeklerle karşı karşıya kalınca iç hesaplaşmalar yaşamasını konu alıyor.
Yapımcılığını Sky Films'in üstlendiği "Güneşi Söndürmem Gerek"in senaryosunu Doğukan Cantimur kaleme aldı.
Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken filmin vizyon tarihi 29 Mart olarak planlandı.
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Fragmanı birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen tepkiler:
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